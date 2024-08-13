未來10天雨區曝　賈新興：9月起至10月有利颱風生成

▲受低壓帶影響，未來10天中南部降雨時間長。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今年第7號颱風「安比」今（13日）凌晨2時生成，對台灣沒有直接影響。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，未來10天中南部降雨時間長，下周一到下周三中午前嘉義以南地區留意局部且持續較大雨勢，9月起至10月環境有利颱風生成。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，周四起可能持續5天以上或更久的低壓帶環境，低壓帶中有較多水氣，中南部雨勢明顯一些，有局部大雨機率；其他地區雲量增多，也有零星降雨，午後因熱力作用的降雨更明顯。

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賈新興在臉書表示，未來10天低壓帶偏西南風影響，中南部降雨時間長；其中，下周一至下周四中午前，台中以南尤其是嘉義以南地區，留意有局部且持續的較大雨勢。8月25日起台灣降雨轉偏少的機率高，並持續至9月中旬。

近期天氣部分，賈新興指出，明天彰化以南有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。周四至周五，西半部有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。 周六至周日，台中以南有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。

他表示，下周一至下周四中午前，台中以南特別是嘉義以南的地區要留意有局部且持續的較大雨勢；其中，下周一，台中以南有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。

他說，下周二，苗栗以南有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周三至下周四中午前，西半部有陣雨，午後苗栗以南有局部短暫陣雨，花東山區有局部短暫雨。

賈新興表示，91W熱帶擾動已於今晨2時增強為颱風「安比」，預估仍朝日本東南方外海前進。未來10天菲律賓東方外海至南海一帶，無明顯熱帶擾動發展的跡象。

賈新興說，8月25日起台灣降雨轉偏少的機率高並持續至9月中旬，9月起至10月環境有利颱風生成。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。