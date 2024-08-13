傳端木正1人查出帳、不知記者會內容　陳智菡3點回擊：請不要再說謊

▲端木正與柯文哲。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金風波延燒，民眾黨12日表示是會計師端木正有17筆漏報、誤報的款項，總計1817萬餘元，卻擅自調節差額到時樂、尼奧、木可等公司；但端木正稱均依法令規定處理。今有媒體指稱，端木正友人稱端木正「一個人把帳查出來」、「民眾黨開記者會請他不參加」，對此，時任柯競辦發言人陳智菡痛批，比無良還糟的，是做錯事害死人，還繼續說謊。

有媒體報導指稱，「端木正友人」聲稱，8月10日柯文哲說要去查帳，但查帳的只有端木正，柯文哲、時任競總幹事黃珊珊都沒到，而查出單據漏報的就是端木正，但想不到自己查出問題，結果責任也被推給他，簡直「公親變事主」，且民眾黨開記者會不說內容，還要端木不用參加。

▲陳智菡。（圖／陳智菡提供）

對此，陳智菡13日上午於臉書反擊「比無良還糟的，是做錯事害死人，還繼續說謊。」端木正昨天透過向朋友訴苦，放了一個消息給媒體，說查帳的時候，「柯文哲和黃珊珊不在現場，是他一個人把帳查出來的」、「記者會內容他不知道」、「故意不邀請他」等，「人性險惡，已經把人害得這麼慘了，端木正會計師還不願意說實話」。

而陳智菡也依序還原，第一，柯文哲與黃珊珊2人週六確實不在現場，柯另有會議，委請秘書長周榆修來督導，10日查帳的還有另外請一名會計，總計8人，「查出假帳來的，不是端木正和他的助手，他（端木正）坐在旁邊，一路看著大家找出他做的假帳」。

陳智菡指出，第二，週日（11日）下午2時，民眾黨請端木正到中央黨部，由她向大家匯報週一記者會大概的方向和內容，並當面請問端木正，「我方理解有沒有錯誤之處？」而端木正則稱「基本上智菡說的沒有錯啦」，但也準備了PPT替自己辯駁，承認自己擅自調節，理由是「時間太趕」、「會計師合法調節」，「監察院系統很難用」、還有推給助手，「因為臨時人員經驗不足，所以不小心key錯嘛⋯」

陳智菡說，端木正這些說法被現場所有人打臉，「請問端木正將他認為短差的兩千多萬，分成9筆帳目去核銷，其中一筆灌到尼奧的216萬4311元，精確到個位數，怎麼可能是誤登？重點是也沒有假發票，他是憑空捏造」。

陳智菡提及，端木正數度辯稱「因為那時候我們所有的人力都投入在收入面，我們沒有任何人力來做支出面」、「因為電腦裡的筆數實在太多了，沒有辦法一個一個去對」，其中還突然情緒激動的說「因為你們（民眾黨）一直催著我們趕快做結案啊！」讓民眾黨傻眼回擊「我們叫你快結案，沒有叫你做假啊！」質疑為什麼會計師做假帳，還可以講的這麼理直氣壯？

至於為什麼記者會沒有邀請端木正？陳智菡強調，因為民眾黨是被害的一方，而端木正一直想合理化自己的行為，民眾黨必須先把事件如實向社會交代，而不是讓他在記者會繼續狡辯，「我們也一度期待，他身為一個執業會計師，可以站出來召開記者會，誠實面對媒體、面對大眾，會計師對於承辦業務所為行為，負法律上責任」。

陳智菡提及，端木正把不存在的支出，登打入監察院系統，不只大大的違反了會計師的行為準則、踐踏了委託人託付與信任，恐怕也構成偽造文書、甚至更嚴重的法律責任，「真的，請不要再說謊了」。

▼端木正聲明。（圖／端木正提供）