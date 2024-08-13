工作狂星座Top3！另一半崩潰：過熱戀期「心思只在意工作」

▲你也是工作狂人，時常犧牲個人時間與社交生活，一心一意投入工作中嗎？（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

你是朋友眼中，天生具有強烈事業心，總是把工作擺第一、投入高度專注和熱情，甚至可能因此犧牲個人時間與社交生活的「工作魔人」嗎？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近6個月內相關話題的網路聲量表現，盤點出網友熱議的「3大工作狂星座」排行。

觀察相關話題討論發現，最多網友提及的工作狂星座是「摩羯座」，有網友表示，「摩羯的情緒其實往往都跟責任有關」，而又因工作也屬於一個人的責任範圍，因此摩羯容易在工作上相當投入，引起不少人贊同留言，「摩羯都是埋頭苦幹型」、「摩羯會把事情做到超過100分」等，認為摩羯座務實負責的個性會讓他們出現工作狂傾向，雖然可能會身心靈疲累，但也能自獲得的肯定中得到滿滿成就感。

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而經常被稱為「完美主義者」的「處女座」是另一個備受熱議的工作狂星座。有人發文分享，處女座伴侶在熱戀期過後「整個心思只在意工作」，讓他煩惱，「這就是處女座的性格嗎？」不少網友看了直呼，「跟處女座交往，差不多是這樣的模式」，表示處女座常常想將事情做到最好，卻可能在過度投入的同時疏忽了身邊人的感受，使另一半情緒價值不被滿足。

▲工作狂的另一半的感受時常會被忽視。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

對此，許多人建議，若伴侶是個工作狂，另一方也可以適時調整生活重心，或者發掘自己額外的興趣來轉移注意力，進而舒緩不安的情緒，最重要的是雙方要能尊重彼此、良好溝通。

此外，「天蠍座」也被許多網友點名有工作狂傾向。在網路上就有一篇名為「天蠍座等於毫無情感的工作機器？」的貼文掀起熱烈討論，吸引不少身為天蠍座的網友留言，「我天蠍，工作佔據大多心思時會無法再容忍其他人事物」、「天蠍真的一忙起來就是好幾天不回訊息」等，引起廣泛共鳴。