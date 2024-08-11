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2024下半年「4星座」窮鬼纏身！　雙子投資失誤沒錢了

▲投資，金錢，財經，經濟，鈔票，賺錢，財富，理財。（圖／ETtoday資料照）

▲雙子座下半年因投資失誤，陷入財務危機。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾示警，2024下半年隨著星象轉變，有「4星座」將被窮神纏身！可能面臨財務上的困境，導致財富流失。無論是因為債務問題的擴大，還是因為意外事故造成的財務損失，都需要時時警惕自己，以避免更大流失。上榜的有牡羊座、摩羯座、金牛座與雙子座，一起來看看將遭遇哪些困難及破解方法。

艾菲爾點名下半年變好窮4星座，請同時參考太陽、上升：

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1.牡羊座

下半年雖有不錯的意外之財，但很可能因為粗心而遭遇財務損失。牡羊座個性本來就比較衝動，而這段時間更容易做出不經思考的決定，導致資金流失。無論是錯誤的投資決策，或疏忽大意的財務管理，都可能讓他們面臨經濟上的困境。這段時間要格外小心，別因一時粗心造成不必要的損失，學會謹慎處理財務問題，以免窮神找上門。

2.摩羯座

可能在下半年面臨債務擴大的問題。雖然摩羯座一向注重財務管理，但在這段時間，債務可能會因為一些意外的開銷或未能如期償還的貸款而變得複雜，需要小心處理，避免陷入債務的陷阱，並且及時制定還款計劃，防止情況惡化。如果不小心應對，摩羯座可能會發現自己深陷債務的泥潭，難以擺脫窮神糾纏。

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲金牛座可能遭逢意外，需要付出大筆金錢。（示意圖／記者劉維榛攝）

3.金牛座

下半年恐因意外事件而遭遇財務損失。金牛座一向注重穩定和安全，但這期間可能遭逢一些事故，像是交通意外、健康問題，甚至是自然災害，導致金錢洩漏，財務狀況也因此變得不穩定。金牛座需要特別警惕周圍的變化，為意外事件做好準備，以減少財務損失。

4.雙子座

下半年可能因為投資失誤而讓財務狀況陷入困境。雙子座因性格上多變和對新鮮事物的好奇心，容易被一些看似有潛力的投資項目吸引，但實際上可能不如預期。下半年，在投資上的運氣不佳，容易在衝動下做出錯誤決策，導致資金快速消耗。他們需要保持冷靜和謹慎，避免盲目跟風，以免讓自己陷入財務危機。

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