水逆來襲4星座破財預警　撐過財運大暴漲全面啟動

▲8月水逆期間，4星座要特別留意破財。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者隋昊志／綜合報導

本次水星逆行從8月3日開始，一路會持續到本月28日，擁有1840萬粉絲數的熱門星座博主「同道大叔」指出，4個星座的人要特別注意，水逆期間特別容易破財，包括巨蟹、天蠍、魔羯跟水瓶座，一定要保持理性看緊錢包，除了沒必要花的錢不花之外，必要花的錢也要精打細算、省著點花，只要撐過水逆期，就能迎來正財、偏財運大反彈。

第四名：巨蟹座

水天四分，水逆逆回財帛宮，巨蟹特別容易受到水逆迷惑，心中花錢的欲望無限膨脹，總是會衝動消費，甚至會為了面子花一些完全沒必要花的錢。因此在水逆期間，巨蟹們一定要看緊錢包，保持理性，沒必要花的錢不花，即使是一些必要花費，也要精打細算，儘量省著點花，只要能撐到水逆結束，就能迎來正財、偏財運的大反彈。

第三名：天蠍座

在水逆進入到中期階段，天蠍很容易因為一時興起，出現衝動投資的狀況，或者是花大錢請客。建議在水逆期間一定要將支出事先規劃好，否則不但很可能會出現透支，甚至是惹上財務吃緊的大麻煩。天蠍們只要先將必要消費額度制定好，精打細算省著點花，挺過水逆後，月水拱、水火六合，會出現大把的賺錢機會，除了主業收入增加，連副業都會有不錯的意外收入進帳。

第二名：摩羯座

這次水星逆行逆回摩羯偏財宮，摩羯在處理金錢問題上，千萬要小心冷靜，最需要注意的就是，千萬別借錢給別人，無論對方是誰，有什麼原因，一定要把自己的錢守住，這是水逆期間保護財產的最大鐵律。除此之外，也不要帶著投機的心態去賺錢，所有跟交易有關的行為都要有所收斂，能避免就避免，只要撐過水逆，整體的運勢就能回升。

第一名：水瓶座

這一波水逆剛好發生在水瓶偏財，受到月水合相、水金合相、月水六合影響，這段時間的水瓶們「暴富心」太重，但人只要心裡越浮躁，反而越會被財氣所排斥。這段期間請保持穩定的心態，避免一時的衝動消費，若是遇到財務上的急須，也一定要跟家人開誠佈公，只要能直視這個問題，就能順利度過危機，等到水逆過後，正偏財運都會暴漲，只是在賺錢之前，一定要穩住自己的心態。