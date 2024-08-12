轟民眾黨金流爭議3問題未解　時力：說一個謊就要說更多謊來圓

▲柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲因競選政治獻金引發爭議，民眾黨12日召開記者會說明，指會計師端木正漏報、虛報支出，才造成後續錯誤問題，但端木正發出聲明稱均依法處理。時代力量則提出3質疑，並批民眾黨，「說一個謊，就要說更多謊來圓，這是我們看完民眾黨記者會的感想。」

時代力量表示，由柯文哲親信李文宗親屬李文娟成立的木可公司，是與民眾黨樓上樓下、關係密切的企業，今天記者會現場，更由民眾黨發言人代讀聲明，請問木可是民眾黨的黨營事業嗎？而整份聲明只強調捐出盈餘，卻未解釋說1,300 萬授權金是管理費用？說的通嗎？木可商店的管理費用，是否由柯文哲政治獻金專戶支付？木可商店販售小物所得，是否流回柯文哲政獻專戶？柯文哲有沒有跟木可拿 KP 的授權金？木可承辦了柯文哲募款演唱會，為什麼盈餘沒有匯回柯文哲政獻專戶？木可登記250萬的資本額，誰出的，哪裡來的資金？

除此之外，時代力量指出，民眾黨把所謂的1,800萬漏報，通通推給會計師的「調節」。競總財務長李文宗更是大言不慚，「非常負責任的跟大家報告，我也完全不知情」，完全卸責。但最基本的問題還是，誰開了916萬元時樂、尼奧的發票？有沒有競總高層授意？除此之外，還開了哪些假發票來「調節」支出？候選人柯文哲、競選總部總幹事黃珊珊、財務長李文宗都不知情？全部推給沒岀席記者會的端木正會計師，民眾黨根本就是在挑戰社會常識。

最後，時代力量說，端木正會計師2024年3月1日遞補民眾黨中央委員（後因個人因素辭職），相當於一般公司的董事，依照會計師法第47條，當然不可以在2024年4月簽證柯文哲政獻專戶。所以，柯文哲的政獻專戶簽證，自始無效。更離譜的是，民眾黨竟聲稱，把「登載收入支出」的記帳工作，委託給同時負責查核簽證的會計師，球員兼裁判，這個說法，不知道端木正會計師能不能吞得下去呢？

時代力量奉勸民眾黨，應當好好面對檢調與監察院的調查，不要再用更多的謊言，來掩飾錯誤。