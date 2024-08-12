全紅嬋曬滿地「烏龜」收藏　粉絲直呼：奧運冠軍王者「龜」來

記者廖翊慈／綜合報導

中國17歲跳水小將全紅嬋，先前在巴黎奧運女子單人跳水10公尺台半決賽前，出現在直播間買烏龜盲盒，還被網友爆料買了47個烏龜擺飾。全紅嬋近日在社交平台上，曬出滿地的「夜光烏龜」收藏，不禁讓粉絲笑翻，「全妹到底買了多少烏龜？」

據《白鹿視頻》報導，全紅嬋在地上擺滿大大小小各種顏色的烏龜玩具，鏡頭以各種角度展現給大家看。粉絲們見滿地烏龜直呼，「AAA彩色烏龜批發紅姐」、「我以為也就這麼多，沒想到是…這！麼！多！」、「正是喜歡盲盒的年紀」、「除了喜歡跳水，還喜歡水產」、「王者『龜』來，滿載而『龜』」。連本屆奧運雙人跳水3公尺板冠軍昌雅妮也留言，「妳強得可怕。」

▲全紅嬋曬出滿地烏龜。（圖／翻攝自微博，上同）

全紅嬋先前在本屆奧運女子單人跳水10公尺台決賽前，被網友發現在看直播買盲盒，引起熱議。該名網友表示，「全妹一直在下單，大概下了4單吧，那個直播主說『全妹妳怎麼又下單了』，還一直跟她（全紅嬋）說要理性消費，全妹在直播間待了2、3小時，過程都沒離開過，偶爾還會留言說喜歡哪個烏龜，直播主還在她的訂單上寫『Top one、必勝』。」

全紅嬋曾在去年亞運會賽後採訪上透露，自己喜歡烏龜的原因是「覺得烏龜又醜又可愛的」。師姐王涵也補充，「全紅嬋特別喜歡綠色。」所以粉絲時常會到比賽場邊，送她烏龜相關的娃娃吊飾等等。

▲粉絲時常送全紅嬋烏龜娃娃。（圖／翻攝自微博，上同）