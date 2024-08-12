又有人模仿！　陸粉絲河邊學「水花消失術」致視網膜剝離

▲小張因模仿水花消失術，導致視網膜剝離。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國17歲跳水小將全紅嬋在巴黎奧運期間再現絕技「水花消失術」，並奪下雙人、單人跳水10公尺台金牌。浙江一名女子小張（化名）近日自稱，是中國跳水隊的死忠粉絲，並相約友人找一條河模仿「水花消失術」，竟導致自己視網膜剝離。

據《人民日報》報導，小張身為中國跳水隊的忠實粉絲，看了幾天的奧運跳水比賽，讓她有了嘗試跳水的想法。她兩週前約了朋友，在一條河上體驗跳水，並從五、六公尺高的橋面上，躍進水中。而一週前，也有一位大爺在河邊模仿「水花消失術」，撞到河底石頭，導致頭破血流，引起熱議。

小張回家後發現，右眼視力模糊，眼前有閃光和遮擋的感覺，睡了一覺後，情況沒有緩解，只好前往浙江醫院就診。

▲全紅嬋在巴黎奧運再現水花消失術。（圖／路透社，上同）

浙江醫院眼科醫師姜波表示，透過檢查發現，小張雙眼高度近視、右眼孔源性視網膜剝離、左眼周邊視網膜有變性灶及裂孔，跳水就是誘因，「如果把眼球比做氣球，視網膜就是氣球壁，高度近視患者的眼球就像是被吹得很大的氣球，氣球壁要比小氣球薄很多，更容易產生薄弱區，也就是變性灶或裂孔。」

姜波提醒，跳水是一項非常專業的運動，無論是近視患者還是視力正常的普通人，都不建議在沒有專業人士指導的情況下，嘗試跳水，「普通人的視網膜周邊存在病變的情況也是有的，只是近視患者的機率更大。」

姜醫師也強調，對於高度近視患者，除了跳水外，高空彈跳、跳傘、拳擊等對眼部、頭部有直接衝擊力或明顯震蕩的活動，都不適合嘗試，「此外，做過近視矯正手術的患者尤其要注意，手術並不能改變眼底病變，同樣不適合從事激烈運動，視網膜是我們看清東西的重要部位，一旦發生脫離，將嚴重影響視力，而孔源性視網膜剝離更是一種急症，發生後，如不及時治療，恐導致視力喪失，眼球萎縮。」