全紅嬋「成功光環」後面　矢板明夫：有成千上萬個悲慘故事

▲矢板明夫認為，17歲中國跳水好手全紅嬋奪金，背後卻有成千上萬悲慘故事。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

2024巴黎奧運有多項比賽都相當精采，其中17歲的中國跳水好手全紅嬋表現更是亮眼，展現驚人的「水花消失術」引起熱議，她也在本屆奪下女子10公尺跳台、女子雙人10公尺跳台共2面金牌。日本資深媒體人矢板明夫今（9）日po文，提到全紅嬋只是一個成功的個案，在中國的舉國體制下，跟她「成功光環」的後面，有成千上萬個家庭和孩子的悲慘故事。

矢板明夫今於臉書「矢板明夫俱樂部」粉專po文，提到全紅嬋的人生有很多傳奇色彩，出身貧寒、從小進入體育學校刻苦練習跳水，14歲在東京奧運上奪冠一舉成名，今年在巴黎奧運衛冕成功，其技術已熟練到入水時幾乎可以不濺起水花。

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不過，矢板明夫表示，我們要注意的是，全紅嬋只是個成功個案。在她身後，是中國的舉國體制下，為了給國家爭一塊金牌，同時也為了改善家境的成千上萬的少男少女。在年幼時被學校、或者家長送到沒有自由的魔鬼訓練營。「被刻意抑制身體的成長、拋棄所有童年的樂趣，生活中只有瘋狂的訓練。」

矢板明夫認為，現今的跳水競技，為了追求做到高難度動作，刻意訓練身體還沒有發育的小孩子去完成，已經本末倒置了。「我個人認為，讓18歲以下的青少年參加奧運比賽，等於變相剝奪了很多青少年選擇自己人生走向的權利。是不人道的。」

最後，矢板明夫強調，自己寫這篇文章時，對全紅嬋本人並沒有惡意。對她的努力和取得的成就，也深表敬意。「只是想提醒大家，全紅嬋『成功光環』的後面，還有成千上萬個家庭和孩子的悲慘故事。」



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