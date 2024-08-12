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大陸 大陸焦點 特派現場

中國奧運獎金排名公開！全紅嬋206萬元暫第6　桌球選手包下前2名

▲陳夢（中）在巴黎奧運拿下2金。（圖／路透社）

▲大陸男星黃曉明的表妹陳夢（中）在巴黎奧運拿下2金。（圖／路透社）

記者廖翊慈／綜合報導

2024巴黎奧運11日圓滿閉幕，奪金選手的獎金也成為賽後熱門話題之一。據陸媒第一財經日報的不完全統計指出，桌球選手陳夢在本屆奧運女團、女單項目皆拿下金牌，累積獎金已來到376萬元（人民幣，下同，約台幣1722萬元），也是目前獎金排名第一的金牌選手。

據《第一財經日報》報導，陳夢的獎金分別來自於山東體育局、青島市政府給予的獎金。值得一提的是，房地產大亨郭斌、王楠（雅典奧運桌球女雙金牌得主）夫婦將大力支持中國桌球隊，並決定給女單冠軍金牌重量翻倍，最終陳夢很可能將獲得，王楠夫婦贈予的6公斤黃金獎牌獎勵。陳夢還將獲得一汽為奧運冠軍標配的紅旗轎車。

▲王楚欽、孫穎莎。（圖／達志影像／美聯社）

▲「莎頭組合」王楚欽、孫穎莎混雙奪金。（圖／達志影像／美聯社）

數據顯示，中國桌球混雙頭號種子「莎頭組合」王楚欽、孫穎莎在混雙決賽中一起奪下金牌，兩人也各自在男團賽、女團賽中拿下金牌。王楚欽與孫莎穎兩人皆獲得193萬元的獎金（約台幣883.9萬元）並列榜上第2。

▲▼樊振東奪金。（圖／路透社）

▲樊振東男單奪金。（圖／路透社）

中國「球王」、桌球世界排名第二的樊振東在本屆奧運的男單、男團項目中摘金，則以獎金40萬元（約台幣183萬元）位居第10。

昌雅妮、陳藝文在本屆奧運女子雙人3公尺板中，一同奪下金牌。昌雅妮則以獎金75萬元（約台幣343萬元）暫列榜上第三名。陳藝文以45萬元（約台幣206萬元）位居第6。

▲▼陳藝文、昌雅妮雙人跳水奪金。（圖／路透社）

▲陳藝文、昌雅妮雙人跳水3公尺板奪金。（圖／路透社）

本屆奧運的熱門話題選手「嬋汐組合」全紅嬋、陳芋汐兩人奪下女子雙人跳水10公尺台金牌。全紅嬋在女子單人跳水10公尺台也奪下金牌，她以45萬元獎金，與師姐陳藝文一同並列第6。陳芋汐在獎金統計上僅累積15萬元（約台幣68萬元）。

▲▼全紅嬋、陳芋汐巴黎奧運雙人跳水10公尺台。（圖／路透社）

▲全紅嬋、陳芋汐雙人跳水10公尺台奪金。（圖／路透社）

中國「飛魚」潘展樂在本屆奧運拿下2金，包含男子100公尺自由式、男子400公尺混合接力，還突破男子100公尺自由式的世界紀錄。他以37.5萬元（約台幣171萬元）位居第11。

▲▼中國「飛魚」潘展樂奪金。（圖／路透社）

▲中國「飛魚」潘展樂。（圖／路透社）

報導指出，該份巴黎奧運奪金選手的獎金統計僅以「地方政府、企業贊助、獎品汽車折合現金」3種獎金來源作為依據，也有地方政府尚未公開獎勵金額，奧運金牌的標準獎勵在不同地區是不同的，該排名並非最終結果。除了目前公開的部分獎金，該數據不包含一些匿名獎勵。

中國國家體育總局將會發放，約數十萬元人民幣的獎金，給巴黎奧運金牌得主。不過國體局暫未官宣

▲馬龍。（圖／路透）

▲桌球老將「馬龍」在男團賽中奪金。（圖／路透社）

此外，奧運金牌得主還會獲得來自霍英東體育基金會的獎勵。根據以往慣例，每位金牌得主可獲得1公斤的黃金，及8萬美元的獎勵。霍英東體育基金會目前也暫未宣布。

文末指出，奧運金牌者可能獲得企業、運動員前輩的獎勵，例如，前桌球選手王楠的丈夫郭斌在抖音上宣布，將送予桌球球混雙金牌得主「王楚欽、孫穎莎」各3公斤黃金獎牌的獎勵，給女單冠軍陳夢的獎勵還將翻倍，還要送給桌球老將馬龍3公斤黃金獎牌。

中國一汽總經理、黨委副書記劉亦功曾宣布，在奧運賽場上，每升起一面五星紅旗，就向奧運健兒贈送「紅旗EH7榮耀版轎車」一輛。

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