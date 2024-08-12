三寶女鬼切遭撞！狂跳針「我綠燈當然要出來」　網看畫面火了

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名騎士許男騎在右轉專用道時，突有一名女騎士沒打方向燈向右鬼切竄出，導致2人擦撞，事後許男不滿質疑「三寶阿婆狂跳針說我撞她，到底誰撞誰？？」。影片曝光後，引來不少網友紛紛留言，「看都不看直接切出來真的要很有勇氣」、「三寶不用跟她爭…浪費自己口水」、「三寶看到綠燈就任我行」，但詳細肇事責任尚待警方釐清。

▲三寶女鬼切竄出遭撞，狂跳針「我綠燈當然要出來」。（圖／翻攝自WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

▲三寶女鬼切竄出遭撞！狂跳針「我綠燈當然要出來」。（圖／翻攝自WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

「WoWtchout地圖型行車影像分享平台」今（12）日曝光一段影像，一名21歲騎士許男騎在鳳山過埤路右轉彎專用車道時，另一名68歲騎士商女突從車道向右鬼切竄出，導致2車發生擦撞，商女隨後摔車倒地。商女不滿說「啊我綠燈當然要出來」，許男則反駁「這裡是右轉道」，兩人因而發生爭執。

▲▼警方表示，經酒測雙方均無酒精反應，詳細肇事責任送往交大判定。（圖／記者賴文萱翻攝）

不少網友看到相關行車記錄器及監視器影像後，紛紛留言「看都不看直接切出來真的要很有勇氣，我連開車都不敢這樣直切」、「好危險..不看路直接變換車道」、「雙白實線就是不能跨越，要右轉還不先騎到右轉專用道」、「直接拿給警察，看到罰單就知道誰錯了」。

警方表示，這起車禍案件發生在6日上午9時許，許男騎乘機車沿鳳山區過埤路右轉彎專用車道東向西直行，與當時突向右變換車道的另一名68歲騎士商女發生擦撞，造成商女多處擦挫傷，救護人員到場送長庚醫院無大礙。經酒測雙方均無酒精反應，至於詳細肇事責任送往交大判定。