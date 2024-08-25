躲教召入獄4月！高雄男又沒報到...辯「沒收到通知」判更重

▲陳男2019年才因逃教召遭判刑4月，出獄後又再度躲避教召遭判刑5月。（示意圖／ETtoday資料照）

記者吳佩蓁／高雄報導

高雄一名擔任板模工的陳姓男子，2018年因躲避教召遭判刑4月，出獄後陳男竟還學不乖，仍不向戶政事務所申報實際居住處所地址，並以「沒收到教召令」為由，再度躲避教召，被依妨害兵役函送偵辦，由於陳男是累犯，法官加重其刑，判處5月徒刑，得易科罰金。

判決指出，陳男2022年3月7日應參加教育召集，但他卻未依規定申報更改住居所，導致教召令無法送達給本人，而未在指定時間、地點接受召集；對此，陳男辯稱他有住在戶籍地，且戶籍地尚有父親及2個弟弟居住，而2022年間他租屋搬到左營，但偶爾還是會回家，但家人並沒有告知他有收到教育召集令。

不過陳父則證稱，陳男2020年搬離戶籍地後，就沒有住在家裡，2年都沒回過家，也完全不跟家人聯絡，而家人也沒有他最新的聯繫電話及地址，警察雖然有送達陳男的教召令到家中，但他拒收。

法官認為，陳男明知後備軍人皆有被召集的可能，如有遷移住居所應隨時按規定申報，竟仍未依規定辦理申報登記，導致教育召集令無法送達給本人，影響國家兵力動員實現之有效性；且陳男先前才因妨害兵役，遭判刑4月，並於2019年11月執行完畢出監，5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，實屬累犯，予以加重其刑，處有期徒刑5月，得易科罰金。