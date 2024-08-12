快訊／柯文哲假帳疑雲　 陳智菡認找到單據：會計、財務部都出錯

▲台灣民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷「政治獻金疑雲」，今（12日）下午2時將親上火線召開記者會，出席人員除了他外，還有時任競總總幹事黃珊珊，以及時任競總副總幹事陳智菡，時任競總財務長李文宗。對此，陳智菡今上午受訪表示，原本疑似遺失的單據，經過清查後都已找出，錯誤發生在報帳環節中，會計師出錯，而競選總部的財務部門也出了錯，沒有重複檢查申報內容，有犯錯的地方，必須面對社會大眾說明清楚。

陳智菡表示，下午記者會，將鄭重地將帳務清查結果，對外說明。現在可以說的是，原本發現裡面款項單據似乎有遺失狀況，所幸經過清查後都已找出。

陳智菡透露，進一步了解後，錯誤發生在報帳環節中，會計師出錯，而民眾黨競選總部的財務部門也出了錯，沒有進一步了解、重複檢查申報內容是否是正確。這個部分，競選總部與財務部都要負責，會計師的責任也會在記者會上說明。

最後，陳智菡強調，競選經費收入、支出，還有剩餘款項目都應該精確核實，這件事情無須質疑。當中有任何犯錯的地方，無論是會計師、競選總部財務部，都必須面對社會大眾做清楚說明。

▼民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）