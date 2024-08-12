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名嘴批民進黨「畜生才加入」遭黨員求償30萬　免賠確定理由曝

▲▼名嘴董智森被民進黨高姓黨員指控破壞人格名譽，求償精神慰撫30萬元，10日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲名嘴董智森批民進黨「畜生才加入」被高姓黨員提告求償，台北地院判董免賠確定。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

名嘴董智森2021年在廣播節目評論兩岸政策，批執政的民進黨「只有畜生才會加入」等語，台南1位高姓民進黨員自認遭影射、侮辱，北上提告向董求償30萬元但一審敗訴，高男不服討不到公道反被認證是「畜生」，上訴二審嗆董「嘴秋、罵人ㄟ牽絲」、喊話法官應「除惡務盡」、莫再包庇，法官仍判高男敗訴確定，高男須再自付二審裁判費3150元。

董智森受訪對於勝訴免賠並無喜悅，他說同情高男被民進黨意識形態綁架，花自己的錢搭車北上出庭還要付裁判費，且高男70幾歲舟車奔波很辛苦，他奉勸支持民進黨的朋友「你就好好支持你愛的政黨，找親朋好友支持民進黨，不要再花自己的錢打這種官司，民進黨又不會補貼你！」

本案源於2021年9月22日，董智森在廣播節目與當時參選國民黨主席的張亞中對談，提及民進黨的兩岸政策，董說「民進黨很怕兩岸和諧…你也知道，民進黨常修理我，民進黨就是一個垃圾下三濫不要臉的畜生黨…我也不太理他，這種垃圾黨你去理他幹嘛，畜生才會加入民進黨…」等語。

家住台南的高男認為董智森惡毒咒罵民進黨員是畜生、自認也遭影射、侮辱，「人格名譽受到空前損害」，北上台北地院告董求償精神慰撫30萬元，主張董濫用媒體第四權，當眾毀謗合法設立的政黨、令人非常傻眼，不應受言論自由保障，呼籲法院不能姑息。

一審認為董智森用詞不適當，但言論整體脈絡無從認定是辱罵特定民進黨員、包括高男，民進黨也已公開反擊董的說法，判董免賠，高須自付3200元一審訴訟費。

高男上訴北院二審，出庭用台語嗆董智森「嘴秋、罵人ㄟ牽絲」，認為董的言論破壞國家團結、製造政黨仇恨，一審竟讓董免賠、令人錯愕，高男自稱得不到公道、好像反被法院認證是畜生，他喊話二審「除惡務盡、小學生都知道的道理」、要法官莫再包庇犯罪，他減縮求償金額為20萬元，法官應判董全賠。

董智森出庭承認自己評論用語尖酸刻薄，「但我罵的是民進黨」，他不認識高男、之前也沒見過，評論時更從沒講過高男這個人的名字，「否則我敢在這裡發誓，我絕子絕孫！」董說全台灣有18萬人姓高，不解為何高男會往自己身上攬，他覺得打這種官司很累。

董智森表示若高男主張有理，民進黨有25萬黨員，怎沒其他黨員來告他，「難道其餘24萬9999位黨員都不要名譽、人格？當然不是！」董說因為其他民進黨員都知這是民主政治的言論自由，他是在評論涉及公益事項，當時民進黨中央黨部開記者會反駁他，可見他評論對象為民進黨，並非針對高男個人。

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