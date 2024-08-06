獨／校長群組傳「寶貝換姿勢」　國中師姊弟被性騷...怒告都贏了

▲國中男校長在群組傳送有色笑話，被判須賠償群組成員之一的男老師5萬元。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

愛傳有色笑話的網友，小心挨告！北部1名國中男老師因考績等問題槓上校方，他告男校長在群組轉貼「悄悄的脫掉你的内褲…寶貝，換個姿勢，來…媽媽給你換條尿片，乖！」等笑話，讓他感受遭冒犯的性騷擾，因此耳鳴、失眠，求償31萬餘元，台北地院判校長須賠5萬元，可上訴。這名老師的姊姊先前以相同理由告同1位校長，獲判賠精神慰撫5萬元，已確定。

這名挨告校長所傳訊息共有4則短篇，至少2017年就在網路流傳，包括「自從認識了你～我就已經深深愛上了你！你那陣陣的幽香，時刻蕩漾在腦海，你那火辣的激情，時刻在我唇邊回味！多謝你…XXX香辣雞翅」、「還記得那個夜晚嗎？我們面對而坐，悄悄的一句話沒說，你瘋狂的摸，我瘋狂的摸，就這樣摸了很久，突然你大叫一聲："啊…~~清一色，胡啦！"」

提告的老師現年59歲，他指稱2021年在群組收到校長傳來的這4則訊息，具有性挑逗、性要脅、性暗示或性別歧視，屬於利用權力不對等的權勢性騷擾，已造成敵意性、脅迫性的工作環境，令他感受遭冒犯人格尊嚴。

提告的老師自稱曾受表揚的優良資深教師、備受學生愛戴，卻無端被校長言語性騷擾，以致身心受創而有驚嚇、耳鳴、失眠與頭痛等症狀，嚴重影響正常生活，主張校長違反《性騷擾防治法》、《性別工作平等法》與《性別平等教育法》，應賠償精神慰撫31萬8500元。

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

現年63歲的校長抗辯指出，這名老師2020年11月被家長投訴教學不適任，校方調查屬實、進行教學輔導，這名老師與姊姊隔年8月主動到他參與的教會，希望他「協助提升教學能力」，且想「認識信仰」，他就將姊弟倆加入教會小組的LINE群組裡。

校長聲稱，群組成員共約10人，他記得是3女7男，平日傳達教會事務，也供成員相互問候、交流討論，他會傳趣味笑話到群組增進彼此情誼，本件訊息開頭註明「誰寫的？真幽默！」目的就是博君一笑，絕沒性意涵與性暗示，看完就懂鋪陳笑點的轉折。

校長喊冤被這名老師2次申訴性騷擾，經委員會調查都不成立，他傳本件訊息並非針對群組任何成員，更不至於造成這名老師驚嚇失眠，他跟這對姊弟沒有私人接觸往來，也從沒私訊。

不過法官認為，對被害人而言，是否構成性騷擾，要重視個人主觀感受認知，本件訊息每則短篇前半段都以強烈性暗示、性意味語言，刻意引出後半段與「性」或「性別」無關的結論製造笑點，若去除前半段「黃色成分」，後半段結論就毫無幽默與詼諧。

法官指出，本案校長任教多年，應可理解群組裡有男有女，可能有人看到這些笑話會覺得尷尬、不舒服或不自在，「不分男女、不同性取向，都可能感受敵意或冒犯」，而這種心理上的陰影、精神上的痛苦，不以提出診斷證明為必要。

法官採信這名老師看了校長傳的帶色笑話而身心受創，衡量雙方身分地位與經濟能力，判校長須賠精神慰撫5萬元，可上訴。

而這名老師的姊姊先前也告這名校長傳的笑話，讓她感受悲憤屈辱、一直做遭校長摸的惡夢，求償35萬元。一審判校長免賠，北院二審逆轉判賠5萬元，已確定。她另向監察院陳情，要求懲處這名校長。

提告男老師與校方的恩怨，源於他不服2018學年度考績結果，向教育局申訴後，2020年2、3月召開評議委員會調查期間，他被指刻意和1位評委一起上廁所企圖攀談，又主動傳訊息或打電話企圖接觸另位評委，因此被依「不當行為致有損學校名譽」為由，記申誡2次。

這名男老師不服懲處，提起行政訴訟尋求平反，一審於2022年11月判他敗訴。他去年（2023年）向媒體投訴，聲稱遭校長秋後算帳，校長回應，這名老師不適任的事證明確。