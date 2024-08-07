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金溥聰被指藍白破局戰犯！告蔡正元陳文茜求償600萬：沒做假民調

記者黃哲民／台北報導

國民黨與民眾黨去年（2023年）洽談總統大選「藍白合」，時任國民黨總統候選人侯友宜競選總部執行長金溥聰，被前立委蔡正元與名嘴陳文茜指為做假民調導致藍白破局的戰犯，金告蔡、陳2人求償共600萬元，台北地院今（7日）首度開庭，金強調目前任教大學開課內容就是民意理論，遭抹黑做假民調的傷害很大，法官諭知今年11月6日再開庭。

▲▼國安會前秘書長金溥聰（右）自認遭前立委蔡正元、名嘴陳文茜抹黑做假民調導致「藍白合」破局，告蔡、陳2人求償共600萬元，7日到台北地院出庭後受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲國安會前秘書長金溥聰（右）自認遭前立委蔡正元、名嘴陳文茜抹黑做假民調導致「藍白合」破局，告蔡、陳2人求償共600萬元，7日到台北地院出庭後受訪。（圖／記者黃哲民攝）

金溥聰今開完庭受訪，數度重申「我沒有反對藍白合」，他反對使用包含手機民調的全民調，因手機民調目前在台灣容易失真，他也反對「一定要國民黨做副手」的選項，因國民黨是大黨，有政黨實力，他只接受「侯（友宜）為正、柯（文哲）為副」的組合。

▲▼國安會前秘書長金溥聰（右）自認遭前立委蔡正元、名嘴陳文茜抹黑做假民調導致「藍白合」破局，告蔡、陳2人求償共600萬元，7日到台北地院出庭後受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲國安會前秘書長金溥聰（右）自認遭前立委蔡正元、名嘴陳文茜抹黑做假民調導致「藍白合」破局，告蔡、陳2人求償共600萬元，7日到台北地院出庭後受訪。（圖／記者黃哲民攝）

金溥聰說，當時他一再強調國民黨要加油、要先把自己的民調衝到第2，才有本錢跟柯陣營與民眾黨談合作，「這樣才不會被人家嫌棄」。

金溥聰說，蔡正元與前立委邱毅在選舉期間，多次對他做人身攻擊，說他做假民調騙國民黨主席朱立倫、是藍白破局最大戰犯，又說他片面決定不讓前總統馬英九上台（指選前之夜造勢），但侯友宜競選總部從沒發布任何侯民調領先的說法，而不安排馬英九上台，更是競總公開決議，很容易查證。

金溥聰表示，選舉結果證明他的堅持是正確的，選舉期間不站出來說明，是為了顧全大局，但蔡正元在選後仍用粗俗字眼攻擊他，尤其他在大學、研究所開課是以民意調查為主，蔡卻抹黑他做假民調，「對我是莫大污辱，我也愧對我所有學生」。

金溥聰說被批評的內容若依據事實，他向來「概括承受」，若扭曲事實、捏造事實，他一定提告，自稱經歷這麼多誹謗案件，「我每一個都堅持到底，就是為了捍衛自己名譽」，他也不會再參與政治，「這是我最後一次為自己名譽，做最大努力，不僅為我，也為我的家人」。

▲▼蔡正元。（圖／翻攝自Facebook／蔡正元）

▲前立委蔡正元。（資料照／翻攝自Facebook／蔡正元）

本案源於今年（2024年）1月13日，國民黨「侯康配」輸掉總統大選後，蔡正元分別在陳文茜主持的電視政論節目，及另2個電視政論節目，指稱金溥聰是藍白合最大阻礙、做假民調欺騙國民黨，還罵「沒有馬英九，你金溥聰根本是垃圾」等語。

金溥聰回應蔡正元的說法「捏造事實、血口噴人」，連同蔡正元去年在臉書轉貼陳文茜文章的po文，告蔡求償4件言論各150萬元精神慰撫，共600萬元，其中2件陳文茜須連帶賠償。

▲▼陳文茜新書訪談。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳文茜。（資料照／記者周宸亘攝）

蔡正元庭訊表示引用媒體報導，對可受公評之事合理評論，轉貼陳文茜文章前徵得陳同意，po文公布後，陳從無意見。陳文茜今委任律師出庭代打，表示蔡po文與她無關，並指金溥聰提告所列節目譯文不完整，她在節目中沒附和蔡，節目播出後她發表8點聲明，自認沒跟蔡共同侵害金的名譽。

金溥聰的律師團強調庭呈節目譯文前後連貫，沒節錄增刪、斷章取義，節目其餘言論並非提告範圍，不應被要求提出完整譯文。法官諭知蔡正元須盡快確認本案4件言論內容是否跟他發表的版本相符，陳文茜則須自行斟酌是否提出反證對抗金的指控，訂於今年11月6日上午10點再開庭。蔡開完庭沒受訪。

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