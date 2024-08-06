行人半夜闖紅燈遭機車攔腰撞　機師夢碎求償300萬！最終結果曝

▲行人闖紅燈被機車騎士撞倒均掛彩，法官判2人各50%過失責任，都得賠對方。（示意圖／取自pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名錢姓男子2020年騎機車撞倒走在行人穿越道的曾姓男子，錢男臉部骨折破相，告曾男半夜闖紅燈折返走害他措手不及，求償125萬餘元，曾男批錢男沒減速禮讓行人，造成他腦震盪與下半身骨折不能開飛機，反控求償300萬元，台北地院二審認定雙方各有50%過失責任，判錢男須賠63萬餘元、曾男須賠8萬餘元，全案確定。

本案發生於2020年11月21日深夜10點多，錢男騎機車在北市松江路由北往南直行，途經松江路、四平街路口，撞上走在行人穿越道從西向東穿越四平街的曾男，雙雙倒地掛彩，錢男滑行導致左側眼眶、頷骨與顴骨骨折、手腳擦挫傷，曾男全身多處擦挫傷，股骨與骨盆骨折、顱內出血且有腦震盪。

錢男提告痛批曾男過馬路看見號誌變成紅燈，已轉身折返卻突然回頭奔跑闖紅燈，害他閃避不及，臉部破相還留下張口角度受限等後遺症，要求曾男賠償他受傷不能上班的薪資損失、住院醫藥費與看護費、後續須動刀取出植入臉部鋼板做醫美等費用，加上精神慰撫共125萬餘元。

曾男認為錢男獅子大開口，反控錢男沒減速禮讓行人，已被鑑定至少應負一半肇事責任，曾男自稱花費約200萬元學飛行，擁有外國飛行執照、從事機師工作，本件車禍使他身心受創，再也無法通過航空人員體檢、將永久喪失飛行資格，蒙受慘痛陰霾，求償300萬元。

錢男吐槽曾男提不出在國外飛行訓練班結訓證明或官方核發執照，在台灣也無任何飛航資格，根本沒做過機師，且曾男提告時將近39歲，已錯失年輕黃金時機，未來成功擔任機師機會渺茫。

北院一審指鑑定認為錢男騎機車沒注意車前狀況、曾男過馬路不依號誌指示，同為肇事原因，各負一半過失責任，而曾男提不出任職民航機師證明，也未必永久無法通過機師體檢，不能請求接受飛行訓練的學費，判錢男須賠84萬餘元、曾男須賠7萬餘元。

雙方都上訴到底，二審仍認定雙方各有50%過失責任，曾男經查雖有外國航空飛行執照，但無法證明做過機師，且曾男現職半導體公司作業員，勞動能力減損程度降低，改判錢男須賠曾男63萬餘元，曾男須賠目前待業的錢男8萬餘元，全案確定。2人互告涉犯過失傷害刑案，均撤告以免留下前科，獲判公訴不受理，已先確定。