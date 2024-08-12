金門男聯手詐團騙2300萬！判10年5月逃亡未緝獲　檢出手註銷護照

▲金門男跟詐騙集團一起犯案，遭判刑後逃亡。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、劉人豪／金門報導



金門一名林姓男子，將銀行帳戶提供給詐騙集團後，跟詐團一起詐得約2300萬，遭判刑10年5月，而林男因逃亡，福建金門地檢署發布通緝後尚未緝獲，日前向外交部領事事務局申請註銷護照。

根據判決，金門一名林男，於2019年5月至12月間，將其擔任公司負責人的6個銀行帳戶，提供給詐騙集團成員，詐騙集團取得帳戶後，即與林男共同詐取，存至林男擔任負責人的銀行帳戶內，再轉帳與不知情的第3人或提領現金，留供己用。

審理時林男稱無詐欺取財犯意，匯入其帳戶之部分款項是對方支付代理保證金人民幣364萬(約1643萬新台幣)；部分款項是對方跟他買酒的款項。不過法院認為林男從事正當工作賺取錢財，竟為貪圖己利而加入詐欺集團，與詐欺集團成員共同犯案，福建金門地方法院依照共同犯詐欺取財罪，共10罪，判應執行有期徒刑1年5月，可易科罰金；不得易科罰金部分，應執行有期徒刑9年。

▲福建金門地檢署發布通緝並註銷林男護照。（圖／記者林名揚翻攝）

福建金門地方檢察署指出，依最高檢察署指示，於近日函請外交部領事事務局，註銷詐欺重刑犯林男護照，最高檢察署審酌案情，認為可以通知外交部領事事務局註銷護照，避免外逃的要犯在外國繼續享用我國護照逍遙法外。

福建金門地方檢察署表示，林男的案件經福建金門地院，判決有期徒刑的部分，不得易科罰金部分，應執行有期徒刑9年，可易科罰金部分應執行有期徒刑1年5月，上訴到金門高分院後，金門高分院駁回，因詐騙金額高達數千萬且判決確定，林男也因此逃亡，地檢署發佈通緝後至今尚未緝獲，因此註銷護照。