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社會 社會焦點 保障人權

孕婦誤信「買2萬送2千紅利」下單6萬　等不到媽媽禮才知被騙

▲▼準媽媽誤信一頁式廣告購買商品，下單6萬血本無歸。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲準媽媽誤信一頁式廣告購買商品，下單6萬血本無歸。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前掌握情資，有名年約30歲的準媽媽，在7月間於臉書發現一頁式廣告看見主打填資料送媽媽禮，並且輸入個人資料之後，又要求購買商品，聲稱商品可以返還本金以及加碼點數，買2萬元就有2千元點數，結果陸續匯款下單6萬元購物，但是卻被藉故要求繼續下單或者拖延不返回金錢，才驚覺受騙報警處理。

警方調查，詐騙集團在各社群媒體投放一頁式廣告，以上傳媽媽手冊即可領取媽媽禮的名義，吸引想要補貼家用的準媽媽們掉入陷阱；這類型的詐騙廣告，尤其是在臉書、Instagram等網路平臺更為泛濫，點擊該廣告後將引導加入詐騙集團所創設的LINE帳號，以進行更進一步的坑殺。

警方接獲報案，1名30多歲的準媽媽，於7月初在FB一頁式廣告看見「填寫資料領取媽媽禮」，點入後加入通訊軟體，對方要求填寫媽媽手冊及基本資料，寫完後該準媽媽就被拉進一個LINE群組「奶油獅BUTTER LINO手作坊」，進入後就是填寫一些奇怪的問卷及被要求購買商品。

版主還聲稱，只要購買該商品可換得紅利，比如說購買1個商品價錢為新台幣2萬元，可以拿到2000元紅利，後續匯款完後會將本金及紅利返還，因此可以拿到2萬2千元，是個穩賺不賠的生意，準媽媽原先心有存疑並未下單購買，然而群組內的其他人不斷PO出獲益照片並鼓吹購買。

準媽媽在裡面不斷被鼓吹，但其實都是詐騙集團假扮的暗樁，最後該準媽媽還是被洗腦跟風下單3筆共6萬元購買商品，而對方卻以各種話術要求繼續下單或是藉故推拖還錢，才驚覺遭受詐騙。

刑事警察局提醒民眾此類手法詐騙集團會先於社群平台投放廣告，利用領取媽媽禮、購買商品賺價差等穩賺不賠的名義吸引民眾點擊，並引導加入不明LINE網友，被害人若照實操作除了可能會個資外洩。

此外，更可能會陷入猶如殺豬盤的詐騙LINE群組之中，若有任何疑問，可撥打110或165反詐騙諮詢專線查詢，以保護個人資訊及財務安全。

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