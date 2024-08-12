200%暴利他信了！苗栗男慘失320萬　配合警釣出車手

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市一名湛姓男子為貪圖暴利，誤信詐騙集團設下的股票投資APP訊息，陸續投入320萬給車手，最終驚覺所謂的200%獲利只在APP裡面、根本無法兌現到自己銀行戶頭，趕緊報警協助釣出顏姓車手。

▲苗栗警方在被害人協助誘騙車手現身，當場逮捕查獲犯罪證據。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗警分局說，日前接獲苗栗市湛姓男子（40歲）報案，指他在6月上旬接獲通訊軟體可投資股票獲利訊息，加入APP後被「名師」一陣吹捧，一時衝動誤信投資股票可在短期內獲取200~300%的巨額暴利。

湛男說，他陸續6次面交方式交付320萬給詐騙集團，多次從APP軟體看到自己帳戶有200萬高額獲利，後來想取回獲利卻無法如願，才驚覺有可能遭詐騙，向警方報案請求協助。





苗栗警分局受理後，發現湛男遭典型假投資詐騙，湛與警方聯手假裝配合詐騙集團指示再次面交232萬款項，6日8時許約在苗栗市一家便利超商面交，趁機將擔任提款車手的顏男（39歲）逮捕，起出投資理財專員識別證、手機、假收據、印章等犯罪證物，偵訊後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦，並持續向上溯源追查詐欺集團。

苗栗警分局呼籲，不論是股票、基金申購、虛擬貨幣交易等投資方式，一定要謹慎、小心，投資前與有投資經驗之親友、相關金融從業人員諮詢、請益，最重要的是應慎選政府立案、合法之交易管道，標榜「穩賺不賠、短期獲利」的投資都是詐騙。