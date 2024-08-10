金門三七事件越南家屬金門祭拜罹難者　盼查真相歸還遺物

▲▼金門三七事件的罹難者家屬到金門祭拜先人。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

1987年的金門「三七事件」一艘載有20名越南難民的無武裝船隻，在金門擱淺卻遭到駐軍槍殺，船上人員全數罹難，事件的受害者家屬首次造訪台灣尋求真相，受害者家屬陳先生強調，他來台灣並非為了譴責政府或任何個人，而是希望台灣政府基於人道主義和尊重人權的原則，能夠透過具體的行動來安撫受害者的親屬，並希望能夠歸還當年受害者身上的遺物。

根據監察院的報告，「三七事件」發生在1987年3月7日，一艘載有20名越南難民的無武裝船隻，在金門烈嶼東崗遭駐軍槍殺，包括孕婦、小孩、老人全數罹難。

目前居於挪威的陳姓受難家屬，日前首次跨海來台，在國際特赦組織台灣分會、監察委員高涌誠、紀錄片導演朱賢哲及詩人鴻鴻的陪同下召開記者會，希望尋求事件的真相及和解，一行人並於今（10）日前往金門，祭拜死去的先人。

陳姓家屬表示，當年他和親人搭乘不同船隻，但依循同樣路線逃難，孰料竟是天人永別，他來台並非為譴責政府或任何個人。只希望台灣政府能基於人道主義與對人權的尊重，安撫受害者親屬，也希望取回從受害者蒐集而來的證據和遺物。

監察委員暨人權委員高涌誠呼籲國防部應該重新開啟對於「三七事件」的內部調查，並且將之前調查中因為受阻而無法取得的檔案資料、遺物和證據公之於眾，或者返還給受害者家屬。他也要求國防部在未來的6個月內公開行政調查報告。