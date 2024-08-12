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金正恩激推「生子溫泉」！　北韓人妻砸大錢也擠破頭

▲▼金正恩激推「生子溫泉」！北韓富家女爆紅。（圖／朝中社）

▲北韓鏡城溫泉號稱有治療不孕的功能，連金正恩都狂推。（圖／朝中社）

記者王佩翊／編譯

北韓的「鏡城溫泉」號稱有治療不孕的功能，連領導人金正恩本人都大力推薦，甚至成為當地婦產科醫師的治療手段之一。然而鏡城溫泉的費用高昂，只有「有錢有閒」的富太太才能使用，一般人根本無從享受。

北韓知名「鏡城溫泉」，早期以「朱乙溫泉」之名聞名，從朝鮮王朝時代起便被視為著名溫泉，而在日本殖民統治期間，經歷大規模開發，逐漸成為溫泉勝地。

除了有日本人在當地經營和風溫泉旅館外，為了逃避俄羅斯革命動盪而搬到朱乙的波蘭裔俄羅斯商人揚科夫斯基一家人也在1928年於此建設了溫泉渡假村。

如今的鏡城溫泉則是蘇聯風格的療養所型態。據悉，這裡的溫泉水中富含礦物質，能有效治療關節炎、神經系統疾病、不孕症、手術後遺症、水銀中毒、肥胖症等。因此，近年也吸引越來越多富裕階層的女性到此。

咸鏡北道的消息人士透露，北韓政府最近加強對「鏡城溫泉療養所」的宣傳力度，且特別強調其對不孕症的療效，疑似是與2023年12月金正恩在全國母親大會上提倡的多產政策有關。

北韓政府自6月起，不斷在各個官方活動中，宣傳鏡城溫泉療養所，聲稱該地具備住院和門診治療服務。北韓婦產科醫師也向病患極力推薦，前往鏡城溫泉接受不孕治療。

由於鏡城溫泉療養所可接受的住院名額不多，因此大多數來此治療不孕的富家太太們，都是住在附近親戚家或是溫泉旅館。據悉，位於療養所附近的溫泉旅館可以說是一房難求。

不僅如此，想要使用療養所就需要購買當地人民委員會所發行的「療養券」，治療周期通常是45天，如有特別情況可能會延長至90天。除了療養券外，在治療期間也必須花費1至2個月的餐費與住宿費，因此對於一般人民而言，簡直是不可能的享受。

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