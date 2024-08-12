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揭退選心路歷程　拜登：裴洛西的態度影響很多人

▲美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（圖／路透）

文／中央社

美國總統拜登在退選後首場電視訪談中披露，他是在民主黨同僚壓力下，以及決心看到前總統川普敗選，才會放棄角逐連任，並且點名拒絕明確支持他的前聯邦眾議院議長裴洛西。

法新社報導，拜登接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）的柯斯塔（Robert Costa）訪談時，披露自己上個月意外宣布退選原委指出，由於當時對於他年齡和心智能力的質疑主導選戰，尋求連任的民主黨同僚擔心這會拖累他們的選情。

拜登與川普辯論表現失常，引發民主黨內「換帥」雜音日益高漲，最終促使81歲的他於7月21日宣布放棄角逐連任。他在那之後就一直保持低調。

▲美國眾議院議長裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國眾議院前議長裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

上週在白宮預錄的這項電視訪談於今天播出，儘管看起來虛弱，但拜登說話具有說服力。他再度坦承在辯論中表現不及格，但同時強調，自己在建康方面「沒有嚴重問題」。

他解釋說：「我在眾議院和參議院的諸多民主黨同僚認為，我會害到他們的競選。我擔心，如果我繼續選，這就會成為你採訪我的主題。」

他並點名黨內大咖裴洛西（Nancy Pelosi），強調她的態度對許多人而言舉足輕重。

拜登說：「那麼你就會拿裴洛西說的話來問我…我認為，那真的會讓人心煩意亂。」

「對我來說，維護這個民主政體依然是個至關重要議題，這不是玩笑話。我對這個國家負有盡我們所能去做最重要事情的義務，而那就是，我們必須、必須，我們必須擊敗川普。」

他也警告說，川普是「美國安全真正的危險」。

拜登表示：「記住我的話，如果他贏了…這次選舉，看看會發生什麼事。」

「對美國安全而言，他是真正的危險。聽著，我們正處在世界歷史的轉折點…而民主就是答案。」

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