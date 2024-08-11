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中國40金暫居獎牌榜第一！美國剩「最後一場比賽」搶回寶座

▲▼中國在巴黎奧運獎牌榜暫居第一。（圖／翻攝Google）

▲閉幕之前，中國在巴黎奧運獎牌榜暫居第一。（圖／翻攝Google）

記者蔡紹堅／綜合報導

巴黎奧運將於當地時間11日晚間9時閉幕，截至台灣時間11日晚間9時30分，中國隊已經完成所有賽程，共獲40面金牌、27面銀牌、24面銅牌，暫居奧運獎牌榜第一名。值得注意的是，目前第二名的美國，共獲得39面金牌、44面銀牌、42面銅牌，若想超越中國奪回獎牌榜第一名的位置，必須在與法國的女籃決賽中獲勝奪金。

▼中國舉重名將李雯雯拿下中國在巴黎的第40面金牌。（圖／路透社）

▲▼中國舉重女選手李雯雯拿下中國在巴黎的第40面金牌。（圖／路透社）

中國本屆奧運成績出色，橫掃桌球、跳水兩項目，許多過去未曾奪金的項目包含網球、水上芭蕾、拳擊等也都拿下首面金牌。

40面金牌的成績，也是中國除了2008年北京奧運（48面金牌）以外，繼2012年的倫敦奧運（39面金牌）之後創下最好的奧運成績。

此外，巴黎奧運期間，中國還多次爬上獎牌榜第一名的位置，甚至到了閉幕之前（11日），都還以1面金牌之差領先第二名的美國（39面金牌）。

▼中國此次奧運橫掃跳水、桌球兩項目，進帳大量金、銀牌。（圖／路透社）

▲▼中國「夢之隊」絕代雙驕，全紅嬋奧運女子10公尺跳水奪金，激動擁抱隊友陳芋汐。（圖／路透）

▲▼樊振東奪金。（圖／路透社）

不過，中國在此次奧運的賽程已經全部結束，但美國仍有一場與法國的女籃決賽還沒結束，只要美國能在此役中獲勝奪金，仍能在金牌上與中國抗衡（同樣拿下40面金牌），並靠著大量的銀牌、銅牌奪回第一名寶座。

中國大陸從1984年洛杉磯奧運開始參加奧運，隊史的第一面金牌為福建漳州的許海峰在洛杉磯奧運50公尺手槍慢射中拿下；本屆奧運是中國大陸參加的第11屆奧運，距首次參加奧運正好滿40年，大陸也在本屆奧運中拿下了歷史性的第300面金牌。

▼美國若在女籃決賽戰勝法國奪金，仍能搶回獎牌榜第一的寶座。（圖／路透社）

▲▼美國與法國在巴黎奧運爭奪女籃冠軍。（圖／路透社）

▼NBA球星詹姆斯（LeBron James）掛著剛拿下的金牌，到場為美國女籃加油。（圖／路透社）

▲▼美國與法國在巴黎奧運閉幕前爭奪女籃冠軍。（圖／路透社）

▼美法女籃決賽戰況激烈，上半場比分戰成平手。（圖／路透社）

▲▼美國與法國在巴黎奧運閉幕前爭奪女籃冠軍。（圖／路透社）

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