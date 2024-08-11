川粉倒戈！賀錦麗民調在3搖擺州「領先」　選民後悔投給無禮川普

▲將近3分之2的選民認為，賀錦麗比起川普更加聰明。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統大選即將於11月進行，隨著總統拜登退出競選、由副總統賀錦麗接棒，民主黨的選情開始出現改變。由《紐約時報》委託進行的民調顯示，賀錦麗在3個關鍵搖擺州的支持率領先對手川普4個百分點。過去曾經投給川普的選民坦言，考量到川普無禮的態度，今年考慮改投賀錦麗。

根據美媒《紐約時報》，錫耶納學院（Siena College）本月從5至9日以電話訪問的方式向密西根州619名選民、威斯康辛州661名選民、賓州693名選民調查總統候選人民調，上述3州為對民主黨選情有著重大影響力的關鍵搖擺州，結果顯示，高達50%的選民會投給賀錦麗、46%的選民會投給川普，顯示賀錦麗領先川普4個百分點。

此次民意調查在意義上對於民主黨相當重要，因為這是自從拜登宣布放棄競選連任後，所進行的一次民調。在此前近一年內的民調當中，川普微幅領先拜登、或是兩人旗鼓相當。

對民主黨人而言，賀錦麗的支持率比起拜登在這2個關鍵搖擺州的表現有所提升。今年5月，拜登在威斯康辛州與密西根的民調上，幾乎與川普持平；至於在首場辯論會後的7月所進行的民調，川普在賓州以微幅優勢領先。

不過，此份民調也再度點出賀錦麗的弱點，因為在經濟與移民問題的處理上，選民們更加青睞川普的解決方式，而這兩大議題是影響總統選舉的核心之一。

報導分析，民主黨在總統競選民調中之所以逐漸取得優勢，主要是因為選民們對賀錦麗的看法有所改善。從《紐約時報》與錫耶納學院在7月進行的民調來看，賀錦麗在賓州的支持率上升了10個百分點，且選民們更認為較為年輕的賀錦麗比起川普更加聰明，在氣質上也擁有適合執政的領導人特質。

來自密西根州、現年89歲的退休人員蘭瑟（Les Lanser）坦言，他後悔曾經於2016年投給川普，「我正在考慮是否要在11月的大選投給賀錦麗，雖然我不太同意民主黨的一些政策，但我實在是無法忍受川普『不尊重』、『不可接受』的態度。相較之下，賀錦麗的某些性格真的很吸引我。」

來自賓州的民主黨60歲選民喬丹（John Jordan）是某特許學校的行政人員，他在專訪中讚揚了拜登任職總統時達到的成就，並表示自己會在11月大選時投票給他。不過，他也坦言，他的親朋好友對於賀錦麗的支持顯得更加熱情。因此，他深信賀錦麗將會是推動國家前進的不二人選。

報導指出，即便川普總是攻擊賀錦麗「不夠聰明」、「不夠稱職」，但這些攻擊並沒有成功說服選民。相較之下，將近3分之2的選民認為，賀錦麗比川普更加聰明。同時，隨著拜登自行放棄競選連任、改由賀錦麗接棒參選，反而激發起民主黨人對大選的熱情，3個搖擺州選民的滿意度從5月至今已經上升27個百分點。