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大逆轉！　美國體操女選手「銅牌遭取消」

▲▼體操,羅馬尼亞,奧運 。（圖／路透）

▲奧運女子自由體操決賽結果大逆轉！美國體操女將銅牌無效 。（圖／路透）

記者邱晟軒／綜合報導

巴黎奧運女子體操地板項目出現了重大轉折！國際體育仲裁法庭（CAS）宣布推翻美國隊針對選手喬丹切爾斯（Jordan Chiles）得分的上訴結果，意味著切爾斯因上訴後獲得的銅牌將被收回，而原本排名第四的羅馬尼亞選手柏波蘇（Ana Barbosu）將遞補獲得銅牌。

回顧當時情況，女子自由體操決賽當日，美國選手切爾斯最初的得分為 13.666 分，僅排在第五名，領先者包括最終的冠軍雷貝卡·安德拉德（Rebeca Andrade）與西蒙·拜爾斯（Simone Biles），以及兩名羅馬尼亞選手柏波蘇與禾尼亞（Sabrina Voinea）。

然而，美國隊教練提出上訴，成功將切爾斯的難度分上調0.1分，讓她以13.766分躍升至第三名，直接躍升銅牌。這一結果令柏波蘇頓時失去獎牌，當場難過地掩面痛哭離場。

▲▼體操,羅馬尼亞,奧運 。（圖／路透）

▲柏波蘇日前在自由體操決賽上錯失銅牌，如今失而復得，獲得遞補銅牌。（圖／路透）

不過，歷經長達7小時的聆訊後，如今出現出乎意料逆轉。根據奧運官網新聞稿指出，國際體育仲裁法庭宣布，美國選手切爾斯在2024巴黎奧運女子自由體操決賽中獲得的分數上訴無效。國際體操聯會（FIG）也發布聲明，修改了自由體操決賽的最終結果，將銅牌重新頒發給羅馬尼亞選手柏波蘇。

國際體育仲裁法庭的裁決指出，美國隊的上訴超過了規定的時間，因此無效，切爾斯的分數將恢復為13.666分。

▲▼ 。（圖／翻攝Jordan Chiles IG）

▲美國女將切爾斯深受打擊，宣告暫時退出社交媒體 。（圖／翻攝Jordan Chiles IG）

這一判決引發了網路上的熱烈討論。切爾斯隨後在 Instagram 上發佈了兩則限時動態，表達她的失落感，其中一則是黑色背景配上四個破碎的心形符號，另一則則寫道：「我將暫時退出社交媒體，為自己的心理健康著想，謝謝大家。」

美國體操協會與美國奧林匹克及殘奧委員會也發表了聯合聲明，表示：「我們認為，對喬丹·切爾斯地板項目難度分數的上訴是基於良好的意圖，並且依據FIG規則提出，以確保計分的準確性。然而，喬丹在上訴過程中遭受了無端且極具傷害性的網絡攻擊。我們譴責這些攻擊，並堅定支持喬丹，她在場上和場下都展現了無與倫比的品格，我們將繼續支持她。」

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