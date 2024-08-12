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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲政治獻金申報不實！陷創黨最大風暴　金流爭議懶人包一次看

▲民眾黨主席柯文哲出席「反貪腐，護台灣」宣講。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席柯文哲昔日出席「反貪腐，護台灣」宣講。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲6日才剛慶祝65歲生日，隨即，卻爆出2024總統大選帳務申報不實、木可公關公司金流疑雲，合作廠商更堅稱沒收到3筆「916萬元」款項，至此柯深陷「政治獻金疑雲」。民眾黨則致歉是「帳務處理瑕疵」，柯文哲喊話嚴肅面對，全面查帳，今（12日）下午2時將親上火線召開記者會，出席人員除了柯文哲外，還有與「時樂股份有限公司」、「尼奧創意行銷有限公司」負責人戴利玲關係匪淺的時任競總總幹事黃珊珊，以及時任競總副總幹事陳智菡，還有「木可公關行銷有限公司」老闆李文娟的哥哥、時任競總財務長李文宗。而《ETtoday新聞雲》特別整理此爭議事件懶人包，供讀者了解始末。

柯文哲爆出「政治獻金疑雲」，爭議正式開始。

6日柯文哲剛過完65歲生日，前幕僚吳靜怡爆料，柯文哲競選過程，營造很窮的人設，巧立名目把經費毫無遮掩的透過多筆「授權」的方式轉入「木可公關」。

吳靜怡指出，木可公關董事長和柯文哲私人基金會董事長都是同一位，就是柯文哲高中好同學前台北捷運公司董事長李文宗。

吳靜怡再指，柯文哲「左邊口袋通往右邊口袋的現金流」，右邊口袋是總統經費帳戶財源，選舉財源鎖定從募款，那麼就必須要有不斷的競選募款小物上架，這些小物就能從左邊口袋採購而來，並且找善良的支持者，提供折扣貨源，用分潤方式簽約，讓貨源達到無本進貨，一直進行到選完還不罷休。

隨即，民眾黨澄清，政治獻金申報給木可「授權金」，是「授權」木可代為管理的成本費用，這些程序皆統一委託代為管理等行政作業，相關揭露之「授權」費用實為委託作業管理。

▼前柯幕僚吳靜怡，在柯文哲生日當天爆料「政治獻金疑雲」，爭議就此展開。（圖／記者林敬旻攝）

▲親民黨提名不分區立委名單，前柯幕僚吳靜怡Grace。（圖／記者林敬旻攝）

「時樂」、「尼奧」發出聲明，帳務與民眾黨申報資料不同。

9日時樂股份有限公司發布聲明，近日遭質疑柯文哲2024年總統大選經費流向申報資料中，以本公司為支出對象之申報資料，為避免大眾誤解，本公司有必要澄清。

時樂公司強調，與尼奧公司為各自獨立法人，雖登記負責人同一，但股東及成員團隊均不同，不應混淆視之。而在柯文哲競選期間，僅承接二場造勢活動，分別為112年12月16日台南場、12月17日桃園場，113年因既定業務，未承接任何競選相關活動，且本公司是收取「活動執行費」，有發票可稽，場地使用費與本公司無涉

時樂公司說，民眾黨申報資料中，112年12月20日新台幣500萬宣傳廣告費，並非本公司承接業務。另申報資料中，113年1月5日新台幣1087萬8000元轉播費，本公司是受委託代購媒體廣告直播等，款項含代收代付款，非本公司提供轉播服務，將通知民眾黨部請其更正。

而另家被指涉入「尼奧公司」也聲明，民眾黨申報資料的兩筆費用共416萬4311元，並未沒拿到。至此出現合計916萬民眾黨與合作公司不同調，申報不符的帳務疑雲。

▼時樂針對「政治獻金疑雸」發出聲明。（圖／翻攝自Facebook／康仁俊，點圖放大）

▲▼時樂針對「政治獻金疑雸」發出聲明。（圖／翻攝自Facebook／康仁俊）

柯文哲妻子陳佩琪自爆「用兒子人頭設立公司」。

9日中午民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪表示，為先生柯文哲備戰2028年總統大選，要開設「咖啡棧」當成柯粉、小草的聚散地。

陳佩琪自爆，原計畫8月6日民眾黨慶試營運，中秋或雙十節正式開幕，但若到那時再成立公司，因公務人員不可當公司負責人，可能時間來不及，所以自己才先用別人名字開設公司，入資十萬元，等退休後再換自己當負責人，投入資金，就不會產生「稅務疑慮」，而台北店面不好找，才先將公司地址設成黨部地址，方便接收信件。

陳佩琪致歉說，自己不知道違法疑慮，聽柯文哲說有人去告發此事，被罵自己該概括承受，已經託人立刻撤銷公司，還沒撤銷前，也絕不會利用這公司做任何運作，請大家放心。

▼民眾黨主席柯文哲與妻子陳佩琪。（圖／民眾黨提供）

▲▼民眾黨主席柯文哲與配偶陳佩琪出席「感恩小草回顧暨木可新品發表會」。（圖／民眾黨提供）

再爆民眾黨核對帳務會計師，竟是黨內自己人「端木正」。

10日台北市議員簡舒培爆料，負責柯文哲政治獻金簽證查核的會計師，就是民眾黨中央委員、前不分區立委候選人、富邦證券前獨立董事端木正，曾在台大管理碩士在職專班面試時稱「獨董酬金要回捐民眾黨」，根本黨庫通國庫。

「端木正何許人也？」簡舒培說，端木正曾自爆當富邦獨董酬金要回捐民眾黨，金庫通黨庫。端曾任柯市府時期的廉政透明委員會委員，也是2020年民眾黨不分區立委名單第22名的「民眾黨備候位立委」，柯文哲還推薦他去富邦證券當獨立董事，現在更是民眾黨的中央委員。

同日民眾黨則發出聲明致歉，指有3筆政治獻金申報資料經查為帳務處理瑕疵，將盡快補正資料。柯文哲也隨後在臉書上表示，對於此事嚴肅面對，重新清查帳目與相關憑證後，會給社會與支持者清楚的說明，請給他們時間。

▼端木正與柯文哲合影。（圖／民眾黨提供）

▲▼三位遞補中央委員李國璋、孫正華、端木正，柯文哲主席在會中授予聘書。（圖／民眾黨提供）

柯文哲演場會又傳出金流疑雲，77萬收益未出現申報帳目。

10日媒體人康仁俊爆料，柯文哲選舉期間募款的「KP演唱會」由木可公司主辦，扣掉成本最終獲利約77萬元，但柯文哲的政治獻金申報帳目上沒有出現過這筆金額，「阿北，別忘了查一下這筆錢在哪裡。」

康仁俊指出，回憶柯文哲演唱會。當時說選總統很窮，所以唱歌籌錢，KP演唱會由木可公司主辦，發包給尼奧公司執行，發包金額是314萬802元，意思就是尼奧負責整個演唱會規劃、人力、版權、場佈等，這部分就是演唱會的勞務成本。

康仁俊說明，KP演唱會，最後門票收入531萬400元。所有營收，則歸木可公司所有，扣除勞務成本以及公播等其他費用，這場演唱會獲利77萬196元。

隨即，民眾黨發言人吳怡萱澄清，「這個演唱會並不是募款，而是單純的商業行為，一切都按照合約進行」。

▼柯文哲當時演唱會在4分鐘內完售。（圖／記者袁茵攝）

▲▼柯文哲演唱會4分鐘內完售。（圖／記者袁茵攝）

▼柯文哲近日「金流爭議」重要事件懶人包。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）

▲▼柯文哲近日「金流爭議」重要事件懶人包。（圖／記者郭運興製圖）

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