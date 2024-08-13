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社會 社會焦點 保障人權

評論麥寮光電控「黑金」挨告　黃國昌批蘇治芬：莫名奇妙濫訴

記者劉昌松／台北報導

民眾黨立委黃國昌4月間在臉書評論麥寮光電案時，指控民進黨前立委蘇治芬「黑金」，被蘇治芬控告誹謗，台北地檢署13日開庭，黃國昌以被告身分出庭後，痛斥蘇治芬濫訴，浪費司法資源，希望蘇治芬審視檢討過去民進黨議員對雲林鄉土造成的傷害。

▲▼立委黃國昌因批評麥寮光電案被蘇治芬告妨害名譽出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲立委黃國昌因批評麥寮光電案被前立委蘇治芬告妨害名譽，到台北地檢署出庭。（圖／記者劉昌松攝）

黃國昌視在麥寮鄉長補選期間po文「蔡英文的光電與蘇治芬的黑金」，指出針對民進黨2014年提名光電業者許忠富參選鄉長後，是如何與英系金主蔡宗融合作，把麥寮鄉四個區域提報為光電專區，再由蔡宗融攫取其中三個區域。並指控當時總統蔡英文對這些臭不可聞的官商勾結，選擇沉默；反而是過去曾和許忠富聯手踐踏麥寮民主的蘇治芬急忙跳出來，替許忠富圍事。

蘇治芬不滿黃國昌為了讓民眾黨候選人勝選，散布不實言論，刻意激起仇恨對立，在民進黨多名立委陪同下，到台北地檢署遞狀，控告黃國昌涉嫌誹謗，並放話：黃國昌不怕的話，我們就在法庭上見，把政策面的話攤開講，到底蘇治芬的黑金是什麼？我的黑箱是什麼？我的圍事是什麼？」

檢察官13日傳喚黃國昌出庭應訊後，黃國昌向採訪媒體表示，「我開這個庭覺得莫名其妙，浪費司法資源，蘇治芬委員如果真的對雲林黑金深惡痛絕，那就好好審視過去民進黨在雲林的議員，不管是販毒還是貪污對雲林鄉土、對雲林民主造成的傷害去好好檢討，想透過濫訴引發寒蟬效應，對我不會有任何效果。」

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