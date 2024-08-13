選舉假帳甩鍋會計師　李艷秋4點評柯文哲：阿北真的智商157？

▲媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋的新聞夜總會）

實習記者歐承翰／台北報導

民眾黨昨天召開記者會說明政治獻金疑雲，發言人陳智菡則坦言，帳務有漏報15筆、誤報2筆，是會計師端木正為便宜行事，擅自調節整體支出金額，端木正則發聲明反駁該說詞。對此，媒體人李艷秋今（13日）分析柯文哲對政治獻金的邏輯並狠酸，談藍白合時，柯文哲說被國民黨騙去簽6點協議，現在又說被會計師騙，常常被騙，阿北真的智商157嗎？

李艷秋說，民眾黨認為罪魁禍首是端木會計師，他不但沒出席記者會，還發書面聲明要檢察署還他清白，擺明被誣陷，絕不背鍋；所以邏輯很簡單，「會計師或民眾黨，有一個不清白」。

李艷秋提到，民眾黨說有17筆漏報或誤報，共1817萬，規模這麼大的會計師事務所，連17筆都趕不及申報，何況政治獻金申報有更正補報機制，今年7月端木會計師也才更正了數字，怎麼沒有這漏報的17筆呢？是忘了？還是這筆錢不在帳上？依照這個邏輯發展，「會計師和民眾黨可能共同清白，或共同不清白」。

李艷秋指出，柯文哲說沒有一分錢進自己口袋，那個拆開「柯」字成立的木可公司，算不算自己口袋？不是的話人家好好的公司，你憑什麼要它立即停止運作呢？邏輯很簡單，「木可就是柯文哲的私用公司」。

李艷秋直言，木可公司總經理受訪承認自己是人頭，沒有權限看經費帳目，一直以為民眾黨沒錢，現在看到費用下巴都要掉下來了。若這個總經理沒說謊，木可門案裡的假發票、假帳目、假人頭、假公司的邏輯，就可能成立了。

李艷秋提出4個感想，「柯文哲最好不要隨便跟會計師決裂，因為不知道會計師還知道什麼」；「柯文哲說第一次選總統沒經驗，可是他選過兩次台北市長了，不能再裝可愛」；「柯文哲的夫人陳佩琪搞這搞那，事發就説欠缺法律常識，有讓你聯想到某人嗎？」；「藍白合時簽了六點協議，柯文哲說被國民黨騙了，現在他又說識人不明被會計師騙了，常常被騙，騙的人越來越小咖，阿北真的智商157嗎？」

▼李艷秋指柯文哲從藍白合到會計師都說自己被騙，質疑他智商真有157嗎？（圖／記者湯興漢攝）