柯文哲涉假帳風波甩會計師　王婉諭曝流程：都須經由候選人蓋章負責

▲柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金風波延燒，被爆出多筆假帳，民眾黨昨召開記者會稱是會計自行調節，但會計師端木正則發聲明駁斥均依法令規定處理，讓相關爭議陷入一團迷霧。對此，時代力量黨主席王婉諭今（13日）表示，政治獻金的申報過程是嚴謹的，涉及內部財務的收支帳目、外部會計師的查核等，都必須經由候選人蓋章，負起所有的責任，第三勢力應該承擔責任，並非以新政治的名號欺騙選民，尤其是那些用小額捐款支持政黨的年輕人。

針對民眾黨政治獻金財務申報的問題，王婉諭表示，民眾黨作為一個自詡為公開、透明、財政紀律的新政黨，卻在政治獻金處理上出現嚴重的問題，這不僅挑戰法律的底線，更摧毀支持者的信任。

王婉諭強調，政治獻金的申報過程是嚴謹的，涉及內部財務的收支帳目、外部會計師的查核等，都必須經由候選人蓋章，負起所有的責任。對於民眾黨出現的發票問題、支出少報及對於代發木可聲明是否也坐實了其為黨營事業，這些應該給社會合理的解釋，否則將進一步損害支持者的信任。

身為第三勢力政黨，王婉諭強調，政治工作背負著民眾的支持，這些支持來自於對於改變的信任。因此，第三勢力必須遵循規矩，還要以更高的標準自我檢視，才能贏得選民的信任。

王指出，單靠批評藍綠或以無經驗為藉口無法構成真正的第三勢力。第三勢力應該承擔責任，並非以新政治的名號欺騙選民，尤其是那些用小額捐款支持政黨的年輕人，他們期望政治能帶來改變，不應成為政治野心的犧牲品。

王婉諭明言，民眾黨的問題雖然不會自動轉移到時代力量身上，但時代力量必須從中吸取教訓。過去的錯誤與失信，讓時代力量付出了巨大的代價，這也是為什麼我們在過去半年來加強內部檢討和反省。未來，時代力量將徹底翻修不利於黨內民主的規章，更新基本主張，並展望未來的議題和挑戰。

「失去的信任只能一步一步地重新爭取。」王婉諭表示，時代力量作為獨立自主的第三勢力政黨，必須接受這一使命，甘之如飴，記取教訓，持續努力，贏回人民的信任。