盼端木正出面說明！民眾黨名譽受損　陳智菡：可能被迫採取法律行動

▲陳智菡。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金風波，民眾黨12日表示是會計師端木正有17筆漏報、誤報的款項，總計1817萬餘元，卻擅自調節差額到時樂、尼奧、木可等公司；但端木正稱均依法令規定處理。時任競辦發言人陳智菡說明，端木正未盡會計師應盡責任，造成民眾黨名譽受重大影響，若對方堅持要發模糊聲明、不具體出面，「我們可能也被迫要採取一些法律行動」。

柯文哲13日上午9時50分左右離開家門，被問到會不會想跟端木正對質？柯直言「我們會找財務長跟他對質。」隨後柯文哲約於上午10時抵達民眾黨中央黨部，再被問到要不要跟端木正親自對質？柯文哲直言「我們直接叫律師告他就好了！」便上樓開會。

柯文哲、陳智菡、民眾黨發言人吳怡萱約於中午12時左右離開中央黨部，柯文哲被問及相關問題，皆沒有正面回答。而關於開會內容，陳智菡說明，除了近期一些時事問題或面臨到的一些法律問題，還有很多黨務問題在處理。

▲柯文哲到民眾黨開會。（圖／記者屠惠剛攝）

陳智菡提及，就法律層面，經過稍早會議後有比較明確的共識，「民眾黨跟柯文哲競選團隊經過這次事件，我們委託給端木正去做財務處理、向監察院申報動作，但他沒盡到會計師應盡的責任，甚至是違反很多會計守則，這些相關問題使我們名譽遭受到重大影響，恐怕他堅持要發出這樣模糊聲明、不出來具體說明的話，我們可能也被迫要採取一些法律行動。」

關於端木正聲明只說「會計師提供之簽證服務，均依法令規定處理」，沒提到記帳服務一事，陳智菡說，端木正既然是合法執業的會計師，在此聲明當中，針對民眾黨記者會提出來很多問題、事情關鍵，端木正都沒回答，反而是用了一個非常模糊的聲明。

陳智菡強調，還是希望端木正能夠對外界關注的事情，包括自己權責、責任義務，都要站出來做清楚釐清，別讓真相蒙在鼓裡，讓很多人都無法看清事實真相。

媒體追問，現在都是轉述私下談話，未來會不會出示證據？陳智菡說，「這會進一步討論」。