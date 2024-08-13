　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盼端木正出面說明！民眾黨名譽受損　陳智菡：可能被迫採取法律行動

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明-陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳智菡。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金風波，民眾黨12日表示是會計師端木正有17筆漏報、誤報的款項，總計1817萬餘元，卻擅自調節差額到時樂、尼奧、木可等公司；但端木正稱均依法令規定處理。時任競辦發言人陳智菡說明，端木正未盡會計師應盡責任，造成民眾黨名譽受重大影響，若對方堅持要發模糊聲明、不具體出面，「我們可能也被迫要採取一些法律行動」。

柯文哲13日上午9時50分左右離開家門，被問到會不會想跟端木正對質？柯直言「我們會找財務長跟他對質。」隨後柯文哲約於上午10時抵達民眾黨中央黨部，再被問到要不要跟端木正親自對質？柯文哲直言「我們直接叫律師告他就好了！」便上樓開會。

柯文哲、陳智菡、民眾黨發言人吳怡萱約於中午12時左右離開中央黨部，柯文哲被問及相關問題，皆沒有正面回答。而關於開會內容，陳智菡說明，除了近期一些時事問題或面臨到的一些法律問題，還有很多黨務問題在處理。

▲▼柯文哲到民眾黨開會 記者提問 你覺得你還會活著嗎 柯文哲面露苦笑。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲到民眾黨開會。（圖／記者屠惠剛攝）

陳智菡提及，就法律層面，經過稍早會議後有比較明確的共識，「民眾黨跟柯文哲競選團隊經過這次事件，我們委託給端木正去做財務處理、向監察院申報動作，但他沒盡到會計師應盡的責任，甚至是違反很多會計守則，這些相關問題使我們名譽遭受到重大影響，恐怕他堅持要發出這樣模糊聲明、不出來具體說明的話，我們可能也被迫要採取一些法律行動。」

關於端木正聲明只說「會計師提供之簽證服務，均依法令規定處理」，沒提到記帳服務一事，陳智菡說，端木正既然是合法執業的會計師，在此聲明當中，針對民眾黨記者會提出來很多問題、事情關鍵，端木正都沒回答，反而是用了一個非常模糊的聲明。

陳智菡強調，還是希望端木正能夠對外界關注的事情，包括自己權責、責任義務，都要站出來做清楚釐清，別讓真相蒙在鼓裡，讓很多人都無法看清事實真相。

媒體追問，現在都是轉述私下談話，未來會不會出示證據？陳智菡說，「這會進一步討論」。

ET快訊
快訊／奪走一家5命　恐怖爆炸畫面曝光
台南一家5死　1樓內部慘況曝
快訊／15縣市大雨特報　下到隔天！雷雨轟2地
17歲羽球小將張志傑猝死40多天　母淚：兒子遺體仍帶不回來
台南一家5人「遺體緊靠一起」　二哥護住8歲妹妹
哈利將獲女王2.75億元遺產　威廉不滿「領太多」：他沒資格
「味芳海鮮園」熄燈　老闆吳枝財辭世
快訊／板橋站女子落軌！　右手斷肢慘死
90歲阿公跌倒！全家人「想裝監視器」　看護卻怒了：裝了一定告

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

威脅立院補預算台電就不漲電價？　許宇甄轟：7月才開始就要嚇人

柯文哲陷政治獻金假帳風波　洪孟楷：民眾黨應與會計師一起說清楚

民進黨盼開臨時會過NCC人事案　洪孟楷嗆：國民黨不答應

許銘春也要選高雄市長　林岱樺：表示民進黨有責任感、有信心

行政院開系統性治水會議　前瞻治水收成效、持續提升承洪韌性

轟綠假仁假義！柯志恩：國考早準備好　別拿考生當臨時會墊腳石

柯文哲涉假帳風波甩會計師　王婉諭曝流程：都須經由候選人蓋章負責

盼端木正出面說明！民眾黨名譽受損　陳智菡：可能被迫採取法律行動

韓國瑜明召集協商人事同意權　綠盼找出共識避空轉

快訊／3架F-16V迎我國奧運英雄　同時22架次共機擾台

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

柯震東曝她情史？王淨：不可理喻芬！　陳柏霖.張榕容「看低畫質的人吵架」

台灣國理事長闖民眾黨記者會　鬧場抗議喊：柯文哲一家都賊

趙露思首談「五官變化爭議」　直播認「努力換來的結果」

威脅立院補預算台電就不漲電價？　許宇甄轟：7月才開始就要嚇人

柯文哲陷政治獻金假帳風波　洪孟楷：民眾黨應與會計師一起說清楚

民進黨盼開臨時會過NCC人事案　洪孟楷嗆：國民黨不答應

許銘春也要選高雄市長　林岱樺：表示民進黨有責任感、有信心

行政院開系統性治水會議　前瞻治水收成效、持續提升承洪韌性

轟綠假仁假義！柯志恩：國考早準備好　別拿考生當臨時會墊腳石

柯文哲涉假帳風波甩會計師　王婉諭曝流程：都須經由候選人蓋章負責

盼端木正出面說明！民眾黨名譽受損　陳智菡：可能被迫採取法律行動

韓國瑜明召集協商人事同意權　綠盼找出共識避空轉

快訊／3架F-16V迎我國奧運英雄　同時22架次共機擾台

威脅立院補預算台電就不漲電價？　許宇甄轟：7月才開始就要嚇人

高鐵進高雄車站有望　李孟諺：年底前公布定案

還YouBike沒空位超煩！「客服解法曝」大票驚：完全不知道

遊客搶打卡！全紅嬋老家連夜蓋停車場　全媽嘆：不敢讓女兒回家

烏軍戰俘稱「上級允射殺平民」　俄羅斯公布影片

柯文哲陷政治獻金假帳風波　洪孟楷：民眾黨應與會計師一起說清楚

台南惡火奪5命爆炸畫面曝！鄰居聞惡臭...10秒不到恐怖火煙狂竄

羅志祥跨年雄蛋開唱！　演出彩蛋曝光：讓你們玩到不想回家

台南農機行惡火5死！1樓一片焦黑畫面曝　出入口堆滿雜物難逃生

快訊／15縣市大雨特報　下到隔天！雷雨轟2地

政治熱門新聞

民眾黨將黃珊珊、李文宗移送中評會

快訊／柯文哲：直接叫律師告端木正

快訊／卓榮泰：恢復林郁婷拳擊世錦賽國光獎章、90萬獎金

影／F-16V升空伴飛施放熱焰彈畫面曝光　奧運英雄機上搶拍

李氏兄妹寄生柯文哲陣營　一圖看出複雜三角關係

藍議員：柯文哲已無緣2028　推測「獻金申報」真相是幕僚A走

1男自稱「前木可總經理」　他怒嗆造謠

「負責任地完全不知情」講幹話！　媒體人開酸李文宗

傳端木正1人查出帳　她3點澄清：別再說謊

民眾黨記者會有動作　律師「現在我信了」揭慣用SOP

「柯文哲人設徹底崩盤」 ！　沈富雄斷言：民眾黨毀了

林郁婷催生體育部！　首位部長熱門人選出線

會計師端木正「公親變事主」　查出漏報卻背黑鍋

漏網鏡頭／賴清德給奧運英雄驚喜彩蛋　林郁婷拿手機錄全程

更多熱門

相關新聞

柯文哲涉假帳風波甩會計師　王婉諭曝流程：都必須經由候選人蓋章負責

柯文哲涉假帳風波甩會計師　王婉諭曝流程：都必須經由候選人蓋章負責

民眾黨主席柯文哲政治獻金風波延燒，被爆出多筆假帳，民眾黨昨召開記者會稱是會計自行調節，但會計師端木正則發聲明駁斥均依法令規定處理，讓相關爭議陷入一團迷霧。對此，時代力量黨主席王婉諭今（13日）表示，政治獻金的申報過程是嚴謹的，涉及內部財務的收支帳目、外部會計師的查核等，都必須經由候選人蓋章，負起所有的責任，第三勢力應該承擔責任，並非以新政治的名號欺騙選民，尤其是那些用小額捐款支持政黨的年輕人。

柯文哲甩鍋會計師　李艷秋4點評：阿北真的智商157？

柯文哲甩鍋會計師　李艷秋4點評：阿北真的智商157？

端木正不會自毀前程？陳智菡：我們也不會

端木正不會自毀前程？陳智菡：我們也不會

「會計師便宜行事」不合常理　她反問民眾黨：該怎麼相信你？

「會計師便宜行事」不合常理　她反問民眾黨：該怎麼相信你？

柯文哲選舉假帳怒怪會計師　矢板明夫評他有「3缺」

柯文哲選舉假帳怒怪會計師　矢板明夫評他有「3缺」

關鍵字：

民眾黨端木正陳智菡柯文哲會計師政治獻金

讀者迴響

熱門新聞

「啦啦隊女神」籃籃單身人設破功　味全龍球員潛進香閨

義消曾從鐵窗摸到手…台南5口受困亡！最後通話曝光

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

法蒂瑪聖母像巡迴展出時「眨眼」　信眾拍到了

郭泓志腳踩兩條船營業中記者會被消失

「七小福」元奎驚傳早已離世！　成龍發文意外洩他死訊

台南農機行大火5死！大女兒出國逃死劫

籃籃爆鬧翻樂天隊友！

民眾黨將黃珊珊、李文宗移送中評會

90歲阿公跌倒！全家人「想裝監視器」　看護卻怒喊告

性別趴險成八仙塵爆翻版！家長抱孩逃竄氣炸

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

成大女職員開車撞出校門　42歲媽接小孩當場慘死

成大女職員傳「癲癇暴衝」撞7車　1死4傷名單曝光

秀泰集團二代婚外情　小模辣照曝光！33.5萬人追蹤

更多

最夯影音

更多

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面