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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

3角度看柯文哲「假帳疑雲」　李艷秋：白色自居品格卻沒比較高尚

▲▼柯文哲到立法院出席民眾黨團晨會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲「政治獻金疑雲」延燒，民眾黨則表示，全面清查帳目，將於12日召開記者會說明。對此，媒體人李艷秋今（11日）提出３個角度，供大家思考，第一「916萬元說是瑕疵，那錢去哪了」、第二「捐款由會計師核對，竟是黨內自己人」、第三「把綠能你不能當盾牌，品格智慧有問題」。她批評，這個以純潔「白色」出道的政黨，品格卻沒有比較高尚，更以諷刺寓言故事，質疑柯文哲會是下個逃跑的嗎？

李艷秋於臉書表示，柯文哲出事了！而且跟「錢」有關，很麻煩。他查了兩天後，準備出面釋疑，希望能說得清楚。到時民眾黨一排人鞠躬道歉，請大家原諒疏失，這個戲碼應該是主旋律，不過有3個角度，大家可以思考。

角度一，李艷秋指出，柯文哲政治獻金中，有三筆共916萬的支出，廠商卻說沒接此業務、沒開發票、沒拿到錢，民眾黨則解釋是「對帳瑕疵」。

李艷秋質疑，916元可能是瑕疵，916萬很難是瑕疵，廠商沒拿到錢，錢去哪裡了？發票又是哪來的？

角度二，李艷秋指出，民眾黨說因為有18萬筆小額捐款，稽查繁瑣，委請會計師核對，耗費許多時間人力。

李艷秋認為，民眾黨以「公開、透明、清廉」號召年輕人，本當聘用公正第三方，甚至加聘第四方會計師，以取信捐款者，結果民眾黨用的會計師不但列名不分區，也是黨部的中央委員，用自己人申報獻金，當然瓜田李下。

角度三，李艷秋指出，柯文哲老婆陳佩琪為佈局2028年柯文哲參選總統，借別人的名字開設「小草咖啡廳」，她說有犯意、沒犯行，請從輕量刑。

李艷秋說，問題是，這個「別人的名字」是她的兒子，公司的地址設在民眾黨黨部，沒犯行是因為還來不及營業，就被踢爆了。但是既然都被揭發，誠實以對是唯一的態度，還要說謊遮掩，瞎扯陳明文300萬元事件、超思進口蛋，把「綠能我不能」拿來當盾牌，耍可憐，就顯得品格、智慧都有問題了。

李艷秋認為，其實這個環節裡，大家都忽略陳佩琪想要做的事，開「小草咖啡廳」，募集2028總統大選資源。如果黨內財務問題不說清楚，近親繁殖，處處都是自家人的無影手，還想繼續動腦筋消費小草，這個以代表純潔「白色」出道的政黨，品格並沒有比較高尚。

最後，李艷秋強調，以前有個諷刺的寓言故事，一堆政客在開會，突然門口遞來紙條，上面只有六個字，「東窗事發，速逃」，頓時，奪門的、跳窗的，跑個精光。現在不知道這裡面，有沒有柯文哲。

▼資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）

▲▼資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）

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