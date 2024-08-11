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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟綠側翼抹黑家族是日本人　翁曉玲揭「祖父背景」：我就是中國人

▲國民黨立委翁曉玲專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委翁曉玲日前因稱麟洋配是「中國人的驕傲」遭外界議論，更傳出翁曉玲的祖父翁鐘賜先生是日本人，幫日軍賺錢。對此，國民黨立委翁曉玲9日指出，自己家族絕不是日本人，且祖父是日據時期追隨蔣渭水，抵抗日本殖民的臺灣人、有著「大中國情懷的台灣人」。她批評，散播謠言的人還有禮義廉恥嗎？「我就是堂堂正正的中國人，綠營不要再造謠懷疑我的出身」。

翁曉玲於臉書表示，近日有新聞造謠，她的祖父是日本人，幫助日軍賺錢，這種連誅式的想把她祖宗八代都抹黑的行徑，惡劣可恥。

翁曉玲指出，她的翁氏家族，乃是安溪科榜翁氏在臺灣第十三世翁廷燦公後代的宗族子弟，第十五世代後定居嘉義義竹。而她的祖父，翁鐘賜先生，是一位生長於日本殖民統治時期、日據時期的「臺灣人」，在台學業成績優異，後赴日本讀大學，畢業於日本東京慶應大學經濟學系。

翁曉玲再指，祖父在東京求學期間，積極參與台灣留學生所組織的「東京台灣青年會」的同鄉會活動，為受日本殖民高壓統治的家鄉文化覺醒、民族覺醒而努力。他更曾響應蔣渭水先生、林獻堂先生所組織的「台灣文化協會」的號召，留學日本期間，利用暑假期間，返回臺灣故鄉，加入第三次巡迴講演、傳播新知與啟蒙思想，追隨有志一同的「東京台灣青年會」的台灣留學生，不畏辛勞到各地演說，盡為台灣文化人最大努力！

翁曉玲說，祖父在日據時期至印尼經商，這樣一個追隨蔣渭水、林獻堂、吳三連、連震東等先賢，抵抗日本殖民高壓統治的臺灣人，一生有著「大中國情懷的台灣人」，竟然被綠營側翼造謠抹黑，目的只是為了打擊他的孫女，就是她翁曉玲。

最後，翁曉玲強調，這種新聞台、電視主持人，散播謠言的人還有天良、禮義廉恥嗎？真是吃人夠夠、莫此為甚！「我就是堂堂正正的中國人，綠營不要再造謠懷疑我的出身」

▼翁曉玲提出證據，澄清祖父翁鐘賜是抵抗日本殖民的「臺灣人」。（圖／翻攝自Facebook／翁曉玲，點圖放大）

▲▼翁曉玲提出證據，澄清祖父翁鐘賜是抵抗日本殖民的「臺灣人」。（圖／翻攝自Facebook／翁曉玲）

▲▼翁曉玲提出證據，澄清祖父翁鐘賜是抵抗日本殖民的「臺灣人」。（圖／翻攝自Facebook／翁曉玲）

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