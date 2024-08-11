海巡外媒留言板「支持林郁婷的人變多」！她笑：欺負台灣人要三思

▲林郁婷與教練曾自強（左）。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷無畏國際間的惡意攻擊，拿下拳擊奧運金牌，感動大批台灣民眾，胡采蘋表示，一早就上各個外國社群查看留言，想知道她國外的網友如何評論林郁婷，發現台灣人已經洗版了，惡劣言語刷流量的媒體也收斂， 驚呼「支持林郁婷的人變多了」，笑喊台灣人不好惹。

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」發文，一早醒來就瀏覽X和外媒留言板，想看看大家對於林郁婷的評論，發現台灣鄉民已經洗版了，「裡面都瑞瑞阿滴身先士卒到處英文作戰，還有夾雜阿爾及利亞鄉民走錯棚在講凱莉芙是女生，我感覺他們也是google翻譯的英文」。

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胡采蘋提到，那些曾經以惡劣角度煽動仇恨、刷取流量的媒體，現在似乎收斂了許多，沒有像先前那麼惡毒，「支持林郁婷的人變多，情況不像先前那麼惡劣」，JK羅琳則沒有發表意見，胡采蘋不禁笑喊，「那個，你如果要欺負台灣人我勸你要三思欸」。

貼文曝光，網友紛紛表示，「郁婷跟凱莉芙雙雙奪金真是太好了，用實力說話的強大女子！」、「別小看台灣人，就證明給世界看我們很團結力量大」、「台灣人團結挺林郁婷」、「莫惹台灣人」、「台灣人團結力量會讓世界翻轉，越打壓就會越壯大，台灣就是這麼神奇的國家」、「有看到賴品妤也英文作戰，太棒了」。