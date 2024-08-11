前球后惡劣攻擊林郁婷：這就是讓男性與女性競爭的結果！網友全罵爆

▲ 台灣拳后再創歷史！林郁婷奪金卻遭女網傳奇娜拉提洛娃抨擊。（圖／路透）

記者邱晟軒／綜合報導

無懼性別爭議風波！台灣拳后林郁婷在2024年巴黎奧運中勇奪女子拳擊57公斤級金牌，為台灣再創歷史。豈料，不實抹黑和惡意攻擊卻仍未停歇，前世界網球球后、綽號「女金剛」的美國籍傳奇女網選手娜拉提洛娃（Martina Navratilova）卻在此時發表爭議性發言，荒謬宣稱「這就是讓男性與女性競爭的結果」。

林郁婷今天凌晨在決賽中以5：0的絕對優勢制霸全場，完封波蘭20歲小將塞雷梅塔（Julia Szeremeta），成功摘下台灣拳擊史上首面奧運金牌，這也是中華隊在本屆奧運中的第二面金牌。賽後，林郁婷激動地跪地親吻擂台，隨後背起教練曾自強以俏皮姿態慶祝勝利。領獎時，她更是情不自禁淚灑擂台，這一幕感動了無數台灣觀眾。

▲前球后娜拉提洛娃發表爭議言論。（圖／路透社、Ｘ）

娜拉提洛娃稍早在社群平台 X 上對於林郁婷奪金一事發表了爭議性評論。她在文中寫道：「這就是讓男性與女性競爭的結果，尤其是在拳擊這項運動中，你其實不需要任何技術，因為你的拳擊力道遠比對手強得多。這樣的做法真是卑鄙且危險。」

貼文曝光後，立刻掀起大量網友的不滿和反擊。許多人批評她「根本沒看比賽吧」、「整場比賽中，土耳其和波蘭選手技不如人，跟拳頭重量無關，她們還是同一量級的欸」。更有網友諷刺：「拳擊運動不用任何技巧？那強烈要求球后轉戰拳擊吧！」此外，也有評論指出：「當年女金剛也是歧視的受害者，如今反而開始欺壓下一代，真是令人無語。」