前球后惡劣攻擊林郁婷：這就是讓男性與女性競爭的結果！網友全罵爆

▲ 台灣拳后再創歷史!林郁婷奪金卻遭女網傳奇娜拉提洛娃抨擊。(圖/路透)

記者邱晟軒/綜合報導

無懼性別爭議風波!台灣拳后林郁婷在2024年巴黎奧運中勇奪女子拳擊57公斤級金牌,為台灣再創歷史。豈料,不實抹黑和惡意攻擊卻仍未停歇,前世界網球球后、綽號「女金剛」的美國籍傳奇女網選手娜拉提洛娃(Martina Navratilova)卻在此時發表爭議性發言,荒謬宣稱「這就是讓男性與女性競爭的結果」。

林郁婷今天凌晨在決賽中以5:0的絕對優勢制霸全場,完封波蘭20歲小將塞雷梅塔(Julia Szeremeta),成功摘下台灣拳擊史上首面奧運金牌,這也是中華隊在本屆奧運中的第二面金牌。賽後,林郁婷激動地跪地親吻擂台,隨後背起教練曾自強以俏皮姿態慶祝勝利。領獎時,她更是情不自禁淚灑擂台,這一幕感動了無數台灣觀眾。

▲前球后娜拉提洛娃發表爭議言論。(圖/路透社、X)

娜拉提洛娃稍早在社群平台 X 上對於林郁婷奪金一事發表了爭議性評論。她在文中寫道:「這就是讓男性與女性競爭的結果,尤其是在拳擊這項運動中,你其實不需要任何技術,因為你的拳擊力道遠比對手強得多。這樣的做法真是卑鄙且危險。」

貼文曝光後,立刻掀起大量網友的不滿和反擊。許多人批評她「根本沒看比賽吧」、「整場比賽中,土耳其和波蘭選手技不如人,跟拳頭重量無關,她們還是同一量級的欸」。更有網友諷刺:「拳擊運動不用任何技巧?那強烈要求球后轉戰拳擊吧!」此外,也有評論指出:「當年女金剛也是歧視的受害者,如今反而開始欺壓下一代,真是令人無語。」

This is what happens when you let males compete against females. And in boxing in particular- you don’t need any technique, really- because your punch is so much harder than anything coming at you. Despicable. And dangerous https://t.co/ao2SAMV7SA