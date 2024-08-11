「山神」颱風最快今晚生成！午後大雨炸2地　降雨熱區曝

▲午後西半部地區、花蓮及台東平地，都有局部短暫陣雨或雷雨發生的機率。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署指出，編號第7號熱帶性低壓在昨（10日）晚8時形成，預計今晚到明天有機會發展為輕度颱風；氣象署指出，今日受西南風影響，午後西半部地區及花蓮、台東平地都有局部短暫陣雨或雷雨，周四起受到低壓帶影響，雨勢變得較明顯。

氣象署預報員林定宜說，目前台灣東方海面到日本東南方海面是廣大的低壓區，颱風「瑪莉亞」今早8時位在台灣東北方約2600公里海面上，未來行徑路線往日本東北方前進，對台灣沒有直接影響，但「瑪莉亞」明天可能會到日本，前往日本的朋友要多留意

[廣告]請繼續往下閱讀...

林定宜指出，編號第7號熱帶性低氣壓已在昨晚8時形成，預計今晚到明天有機會發展為輕度颱風，朝日本方向前進，氣象署持續觀察。據國際命名，若成颱將是今年第6號颱風「山神」（Son-Tinh，越南提供，指越南民間傳說四不死中的山神）。

▲輕颱「瑪莉亞」、熱帶性低氣壓TD07的路徑預測 。（圖／氣象署提供）

林定宜表示，今天受西南風影響加上陸風輻合效應，清晨中南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，雨勢在中午過後逐漸轉移到陸地，午後西半部地區及花東平地都有局部短暫陣雨或雷雨，而且山區可能有局部大雨發生的機率。

他說，台灣目前受到西南風影響，這種天氣持續到後天，西南風稍微減弱，但中午過後山區仍然有局部較大雨勢發生，清晨到上午中南部下雨變得比較零星。周四之後台灣附近低壓帶逐漸建立，天氣變得不穩定，水氣變多持續到周末。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨方面，林定宜指出，今、明天山區下雨特別明顯，且午後西半部、花東平地可能會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區今晚到明天清晨有局部短暫陣雨。

他說，周二、周三西南風強度稍微減弱，中南部水氣也會減少一些，在午後仍須留意雷陣雨的情形。周四起到周末受到低壓帶影響，台灣天氣變得不穩定，水氣開始增多，雨勢變得較明顯。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，林定宜表示，今天桃園及大台北、台東有36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線比較強。未來一周在沒下雨時仍偏高，溫度介於32至36度，到後期因水氣增多、低壓帶影響，溫度略為緩降。