恐三颱共舞！　最新預測曝

▲林得恩分析，近期可能三颱共舞。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

現在為颱風季，今年西北太平洋至今僅生成5個颱風。氣象專家林得恩分析最新預測，近期可能出現三颱共舞。

林得恩在「林老師氣象站」臉書表示，目前在西北太平洋海域計有3個熱帶擾動，分別為前往日本的瑪莉亞颱風，剛形成為TD07的熱帶性低氣壓，以及繼續苟延殘喘的91W；根據今晨美國NCEP最新數值模式模擬結果預測，本周還會「再有」新的熱帶擾動生成。

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林得恩說，瑪莉亞颱風及TD07顯然都是「哈日族」，從一形成後，就都義無反顧快奔東瀛，本周若有安排前往日本活動的行程，務必留意最新颱風變化，預前做好萬全準備與規劃。

▼瑪莉亞颱風、熱帶低壓最新預報路徑。（圖／氣象署）

對此，中央氣象署指出，第5號輕度颱風瑪莉亞今晨2時，中心位置在台北東北東方約2590公里海面上，向西北轉西北西朝日本移動，對台灣天氣沒有直接影響；另一熱帶性低氣壓於周六晚間8時生成，今晨位於日本東南方海面上，有發展為輕度颱風的趨勢，對台灣天氣亦沒有影響。

氣象署提到，低壓帶環境由台灣附近延伸至日本南方海面，未來是否熱帶系統發展，氣象署將持續密切觀察，請注意最新天氣預報。

▼瑪莉亞颱風最新預報路徑。（圖／氣象署）



▼熱帶低壓最新預報路徑。（圖／氣象署）

