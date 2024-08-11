　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

恐三颱共舞！　最新預測曝

（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

▲林得恩分析，近期可能三颱共舞。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

現在為颱風季，今年西北太平洋至今僅生成5個颱風。氣象專家林得恩分析最新預測，近期可能出現三颱共舞。

林得恩在「林老師氣象站」臉書表示，目前在西北太平洋海域計有3個熱帶擾動，分別為前往日本的瑪莉亞颱風，剛形成為TD07的熱帶性低氣壓，以及繼續苟延殘喘的91W；根據今晨美國NCEP最新數值模式模擬結果預測，本周還會「再有」新的熱帶擾動生成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林得恩說，瑪莉亞颱風及TD07顯然都是「哈日族」，從一形成後，就都義無反顧快奔東瀛，本周若有安排前往日本活動的行程，務必留意最新颱風變化，預前做好萬全準備與規劃。

▼瑪莉亞颱風、熱帶低壓最新預報路徑。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

對此，中央氣象署指出，第5號輕度颱風瑪莉亞今晨2時，中心位置在台北東北東方約2590公里海面上，向西北轉西北西朝日本移動，對台灣天氣沒有直接影響；另一熱帶性低氣壓於周六晚間8時生成，今晨位於日本東南方海面上，有發展為輕度颱風的趨勢，對台灣天氣亦沒有影響。

氣象署提到，低壓帶環境由台灣附近延伸至日本南方海面，未來是否熱帶系統發展，氣象署將持續密切觀察，請注意最新天氣預報。

▼瑪莉亞颱風最新預報路徑。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

▼熱帶低壓最新預報路徑。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
林郁婷奪金「登上各大外媒」　美聯社：亮眼表現回應外界誤解
抱「超大奧運吉祥物」返台　郭婞淳笑：收在行李袋
狂賀林郁婷奪金　四大超商優惠一次看
快訊／高雄火警1死3傷！　狠男為2萬縱火落網
我獲2金5銅！國光獎金破1.1億　名單一次看
林郁婷太暖！　貼心1幕大圈粉：金牌氣度

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

午後雨彈襲各地「下更大時間曝」　專家：不排除再有熱帶系統

趕時間投遞「郵差交通違規年收1318張罰單」　工會無奈曝困境

狂賀林郁婷奪金！咖啡、冰品買1送1　四大超商優惠懶人包

恐三颱共舞！　最新預測曝

林郁婷奪金！　台大醫女兒「暖心漫畫」萬人讚

恐雙颱共舞！　「山神」可能生成最新路徑曝

快訊／對流旺盛！　4縣市大雨特報

木曜4原團隊告別作曝光！他揭「集體離職」深造新身份：想接軌台日

士林夜市「黑心水果攤」亂喊價！　北市府出手了

2024下半年「4星座迎意外之財」　天秤實現財富自由…達新高度

張肇元跑一壘改判妨礙　洪總嘆：失去棒球味道

風田嗆「我有天然的臉你有嗎」　林襄失控：我有200萬的臉你有嗎XD

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

炎亞綸七夕認愛「願意全給出去的人」　穩交3年..曝另一半身分「半個圈內人」

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

#林昀儒 返國球迷瘋狂接機 直言本屆奧運表現退步了

陸2歲女童自發練體操　輕鬆「懸吊 360度翻轉」

吳鳳遭攻擊「滾回土耳其」拍片澄清！　用母語「聲援林郁婷」：她是女生

小貓跳躍醞釀老半天...　瞬間跌落把歐告嚇醒XD

午後雨彈襲各地「下更大時間曝」　專家：不排除再有熱帶系統

趕時間投遞「郵差交通違規年收1318張罰單」　工會無奈曝困境

狂賀林郁婷奪金！咖啡、冰品買1送1　四大超商優惠懶人包

恐三颱共舞！　最新預測曝

林郁婷奪金！　台大醫女兒「暖心漫畫」萬人讚

恐雙颱共舞！　「山神」可能生成最新路徑曝

快訊／對流旺盛！　4縣市大雨特報

木曜4原團隊告別作曝光！他揭「集體離職」深造新身份：想接軌台日

士林夜市「黑心水果攤」亂喊價！　北市府出手了

2024下半年「4星座迎意外之財」　天秤實現財富自由…達新高度

慶林郁婷奧運摘金！手搖飲祭「1元芒果冰沙」今天快閃開搶

「LEXUS最便宜休旅」日規推入門款！1.5升油電折合新台幣92萬

桃園KIRI國際原住民族文創園區　「原島．原生」市集8／10-11登場

兌現承諾！慶祝林郁婷奪金　國民黨發放「300份雞排」時間地點曝

一拳揮開「性別抹黑」！林郁婷奪金　助台灣世界排名提升21名

午後雨彈襲各地「下更大時間曝」　專家：不排除再有熱帶系統

趕時間投遞「郵差交通違規年收1318張罰單」　工會無奈曝困境

南韓流行的精巧繽紛「五色美甲」　漸層光暈、幾何色塊是夏季必備

全球首座行動森林禪堂　靈鷲山「心和平號」禪修巴士首航

景福宮「做十六」成年禮　張善政期勉學子適性發展

護食柯基「實力寵妹」吃飯任她摸 媽一碰秒亮牙7pupu：妳敢？

生活熱門新聞

恐雙颱共舞！　「山神」可能生成最新路徑曝

下周又有颱風接力「可能不只一個」　專家揭時間點：下周二、三　

恐三颱共舞！　最新預測曝

日月潭釣客漁網一撈「殲滅一個庄頭的外來魚種」

木曜4原團隊告別作曝　他揭「集體離職」深造新身份

驚悚！女網友喝手搖飲咬珍珠聽到「喀滋」聲　半截蜥蜴咬下肚…總公司回應了

「老台北人最愛」成伴手禮　照片驚呆網

快訊／對流旺盛！　4縣市大雨特報

狂賀林郁婷奪金！咖啡、冰品買1送1　四大超商優惠懶人包

2024下半年「4星座迎意外之財」

水煮蛋怎煮才不會黏殼？內行教0失敗妙招

把車停在汽車格！中午要開走「卻變機車格」

跟店家借廁所！他目睹一幕不上了

北市9/1試辦士林夜市「良心水果攤」

更多熱門

相關新聞

恐雙颱共舞！　「山神」可能生成最新路徑曝

恐雙颱共舞！　「山神」可能生成最新路徑曝

可能雙颱共舞！中央氣象署表示，熱帶性低氣壓於周六晚間8時生成，有發展為輕度颱風的趨勢，對台灣天氣沒有影響。根據國際命名，若成颱將是今年第6號颱風「山神」（Son-Tinh，越南提供，指越南民間傳說四不死中的山神）。

快訊／對流旺盛！　4縣市大雨特報

快訊／對流旺盛！　4縣市大雨特報

午後雷陣雨續攪局　「瑪莉亞」輕颱最快明晚襲日本

午後雷陣雨續攪局　「瑪莉亞」輕颱最快明晚襲日本

快訊／雨還沒停「16縣市續發大雨特報」

快訊／雨還沒停「16縣市續發大雨特報」

快訊／大雷雨灌2縣市　國家警報大響

快訊／大雷雨灌2縣市　國家警報大響

關鍵字：

氣象氣象雲颱風氣象署林得恩

讀者迴響

熱門新聞

「台灣拳后」林郁婷勇奪巴黎奧運金牌

國旗歌一播林郁婷哭了　台人也哭爆

恐雙颱共舞！　「山神」可能生成最新路徑曝

58歲美魔女「幾近全裸」拍大尺度寫真！　直逼走光邊緣

不理「1變化」！他大腸癌第4期　醫示警4食物少吃

林郁婷與戴資穎是「炫腹」好友

土耳其拳手和解林郁婷！　曾比「X」如今主動上前擁抱

下周又有颱風接力「可能不只一個」　專家揭時間點：下周二、三　

感謝J.K.羅琳　曾自強：讓世界看見林郁婷

快訊／炎亞綸七夕點頭認愛了！　「穩交3年半」

阿滴全英文戰外媒「林郁婷是女性」！

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲了」！53字吐心情

10年死9親人！鐵齒夫妻照住鬼屋　陳屍家中

統神逆風認同林郁婷對手「質疑沒問題」

恐三颱共舞！　最新預測曝

更多

最夯影音

更多

張肇元跑一壘改判妨礙　洪總嘆：失去棒球味道

風田嗆「我有天然的臉你有嗎」　林襄失控：我有200萬的臉你有嗎XD

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

炎亞綸七夕認愛「願意全給出去的人」　穩交3年..曝另一半身分「半個圈內人」

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面