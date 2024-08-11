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恐雙颱共舞！　「山神」可能生成最新路徑曝

（圖／氣象署）

▲目前西北太平洋有一個瑪莉亞颱風、一個熱帶低壓。（圖／CIMSS）

記者陳俊宏／台北報導

可能雙颱共舞！中央氣象署表示，熱帶性低氣壓於周六晚間8時生成，有發展為輕度颱風的趨勢，對台灣天氣沒有影響。根據國際命名，若成颱將是今年第6號颱風「山神」（Son-Tinh，越南提供，指越南民間傳說四不死中的山神）。

氣象署今晨發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日台中、彰化、高雄及屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署指出，今天大環境吹西南風，清晨至上午中南部平地有局部短暫陣雨或雷雨，西半部、東半部山區需留意午後雷陣雨，中南部及各地山區有大雨出現機率。

氣象署說，第5號輕度颱風瑪莉亞今晨2時，中心位置在台北東北東方約2590公里海面上，向西北轉西北西朝日本移動，對台灣天氣沒有直接影響；另一熱帶性低氣壓今晨位於日本東南方海面上，有發展為輕度颱風的趨勢，對台灣天氣亦沒有影響。

▼瑪莉亞颱風、熱帶低壓最新預報路徑。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署預報，周一為西南風的環境，清晨至上午西南風與陸風輻合，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後西半部、東半部山區有局部短暫雷陣雨，午後各地山區並有局部大雨發生的機率。

氣象署表示，周二、周三西南風減弱，各地大多為多雲，清晨至上午西半部沿海有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生機率；周四至周六低壓帶影響，天氣轉趨不穩定，大環境偏西到西南風，南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。

▼瑪莉亞颱風最新預報路徑。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

▼熱帶低壓最新預報路徑。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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