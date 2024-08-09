餐廳業者黃秀緩、曾紹威捐贈超音波設備　讓雲林急救更有保障

▲雲林在地知名餐廳桃花源餐廳業者捐贈手持式超音波醫療用器材11組，作為消防到院前緊急救護使用，有助於提升緊急醫療品質及搶救人命。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林在地知名餐廳桃花源餐廳業者黃秀緩、曾紹威及劉小綺捐贈「手持式超音波醫療用器材」11組，作為消防到院前緊急救護使用，助於提升緊急醫療品質及搶救人命。雲林縣消防局為對黃秀緩、曾紹威及劉小綺表示感謝，捐贈儀式今（9）日舉行，由副局長蕭哲明代表接受，並回贈感謝狀。

位於斗六市的桃花源餐廳，其廚藝源自於「蔣經國總統的御廚-曾道政先生」，1996年至今一直用經濟的實惠價格，讓民眾一嚐中華料理的博大精深，目前已傳承至第三代，老闆曾紹威除發揚祖父的福州料理以及浙江菜手藝之外，亦不忘父母的諄諄教誨，取之於社會，用之於社會，縱使事業有成，仍不忘關懷弱勢、熱心公益。

曾紹威表示，救護車上的設備日新月異，有許多救護器材在到前緊急救護中是非當重要，而且聽聞雲林縣消防局目前正極積發展院前超音波處置，搶救嚴重創傷患者生命，所以超音波是在到院前緊急救護處置中不可或缺的，在與母親黃秀緩及妻子的討論後，決定捐贈ASUS無線手持式超音波儀器設備11組，期許能幫助更多緊急傷病患。

▲曾紹威與母親黃秀緩討論後，決定捐贈ASUS無線手持式超音波儀器設備11組，期許能幫助更多緊急傷病患。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局指出，在今年5月份有一名病人不慎摔入河渠，救護車到場後，高級救護技術員使用無線可攜式超音波，發現eFAST 陽性，後續隨即送到具重度級緊急醫療處理能力的臺大醫院雲林分院斗六院區急診，到院後檢查病人確實有氣胸、血胸、肝裂、腎裂，隨即啟動創傷小組，在黃金救援時間內立即處置後並轉加護病房做後續醫療照護，病人平安脫離險境順利出院。

雲林縣消防局副局長蕭哲明說明，雲林縣平均每年約有1000件次的重大創傷救護案件，目前縣政府秉持打造救護新願景，致力於推動SDGs的各項指標，符合SDGs 3「確保健康生活及促進各年齡層福祉」以及SDGs 11「建設包容、安全、具防災能力與永續的城市和人類住區」，近年來在消防局與台大雲林分院及轄內各醫院的合作下，積極發展智慧救護，推出許多全國首創的方案。

包括2020年率先引進電動骨針，讓病人在第一時間就能得到輸液治療，陸續也有很多縣市開始跟進；2021年實施「院前超音波檢傷」，現場使用超音波掃描即能獲知傷患有無內出血現象；2023年「醫消聯手，即刻救援」。藉由這些制度建立，能提高重大創傷的存活率，積極提升到院前緊急救護環境，讓鄉親能有更安全的生活環境。

▲曾紹威除發揚祖父的福州料理以及浙江菜手藝之外，亦不忘父母的諄諄教誨，取之於社會，用之於社會，縱使事業有成，仍不忘關懷弱勢、熱心公益。（圖／記者蔡佩旻翻攝）