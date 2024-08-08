　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「雙腿夾頸」騰空虐待男嬰！67歲父還有18歲兒　24歲母背景曝　

▲雲林67歲父「雙腳夾一歲兒子」，惡劣虐嬰畫面曝光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林67歲父親「雙腳夾一歲兒子」，惡劣虐嬰畫面被民眾拍下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

彰化一名67歲男子與24歲女友同居後生下一名男嬰，數月前搬回女友位於雲林的娘家空屋3人同住，日前男子帶著1歲的男嬰前往超商，在休息區用雙腿「夾著」孩子，男嬰痛苦嚎啕大哭，被善心民眾拍下影片佐證並阻止其行為。縣府社會處將男嬰另行安置，經檢傷後幸健康狀況無大礙。

民眾貼出虐嬰影片，父親坐著將兩腳踩在另張椅子上，用雙腿「夾著」男嬰頸部，1歲的男嬰身穿包屁衣，尿布外露，身體懸空、雙腳痛苦蜷縮卻無法掙脫，哭到聲音嘶啞、滿臉通紅皺起，而父親則是兩手放在身側冷眼看著孩子，民眾拍下這段影片後，趕緊出聲制止其惡行。

▲雲林67歲父「雙腳夾一歲兒子」，惡劣虐嬰畫面曝光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲附近居民指出，67歲男子會帶著兒子騎機車外出。（圖／記者蔡佩旻攝）

據了解，67歲男子為彰化田中人，與24歲女友居住外地，生下男嬰後在7、8個月前搬到女友位於雲林縣大埤鄉的老家空屋居住，兩人未登記結婚，男嬰與母親戶籍亦未遷至雲林，僅是1家3口居住。中低收入戶身份的2人都沒有固定收入，大多靠補助津貼生活，男子會騎乘機車帶孩子在村裡進出，而女子則鮮少出門，但鄰居曾聽見偶有吵架與女生哭啼聲傳出。

居住地為女子娘家古厝，但父母都已不在，長期居住外地的關係，雖村裡仍有遠房親戚，但許久未聯繫完全沒交集，當地居民透過新聞媒體才得知誇張事件，低調向記者表示，女生以前一直都沒有在這邊居住，是突然搬回來，所以街坊間對其一家都不熟悉，也不敢過問，村長更是沒見過女子，是接獲警方通知協助聯繫才知道家庭情況。

男子另有1名18歲的長子，亦曾被其他縣市政府社政單位通報「不當照顧」，目前該家庭3人並未設籍於雲林。雲林縣政府社會處表示，找到當事人後評估發現，該家庭確實無法發揮安全照顧的功能，另外，男嬰身上有陳舊性的擦挫傷，雖無法證明是否是主要照顧者造成或是兒虐傷，但考量畫面中有明確不當對待小孩的行為，需另行安置男嬰。

警方與雲林縣政府社會處均表示，從未接獲到該家庭的家暴報案紀錄，雲林縣政府社會處及雲林縣警察局斗南分局呼籲民眾，如發現有疑似兒童受虐情事，可運用「關懷e起來」線上通報或是撥打110報案專線、113保護專線通報；社會處並強調，發揮雞婆心，一同防治兒虐及家庭暴力。

▲雲林67歲父「雙腳夾一歲兒子」，惡劣虐嬰畫面曝光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲男子在超商休息區用兩腿「夾著」孩子，儘管座位就在窗邊，旁邊座位也有人坐，男子似乎不在意。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►43歲爺孫戀生子！雲林67歲父「雙腿夾頸」騰空　冷看男嬰痛苦掙扎

►雲林67歲父「雙腿夾頸」騰空男嬰　醫示警2後果：嚴重恐造成癱瘓

►撞擊瞬間曝光！雲林女騎士「疑高速闖紅燈」　人車噴飛大失血亡

►快訊／雲林汽機車路口猛撞「自小客栽田裡」　29歲女騎士命危送醫

►快訊／雲林路口嚴重車禍！　29歲女騎士「大量內出血」搶救無效亡

 

 

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
「雙腿夾頸」騰空虐待男嬰！67歲父還有18歲兒　24歲母背景
女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭
快訊／羅嘉翎淚崩喊「對不起大家」
快訊／羅嘉翎跛腳離場！　16強對手若打進金牌戰她還有敗部復活
台灣40年後將「沒有冬天」衝擊溫泉業　未來颱風減少但傷害更大
「看YT自學射箭」挺進奧運！他射出1分意外爆紅
7.1強震晃到站不穩！鹿兒島房倒塌有人受困　道路裂開
快訊／28歲律師淪詐團軍師海削千萬　鄭鴻威求交保被打臉
跆拳道甜心羅嘉翎巴黎奧運首戰　0比2落敗
7.1強震！　日氣象廳急調查：與「南海海槽大地震」是否有關

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

「雙腿夾頸」騰空虐待男嬰！67歲父還有18歲兒　24歲母背景曝　

出獄當天惹事！基隆男拿原子筆刺獄友「全身都血」　再被判4年6月

快訊／左營高鐵站前民宅火警！疑4樓木門燃燒　住戶衝1樓逃生

嘉義婦遭「假兒子」詐騙　警銀聯手阻詐...保她50萬辛苦錢

快訊／28歲律師淪詐團軍師海削千萬　鄭鴻威求交保被打臉續押

快訊／新北騎士闖紅燈撞車畫面曝　才做開胸手術出院當場命危

快訊／桃園37歲工人「13F高度墜下」！　搶救無效亡

台東2男喝酒吵架「他回家拿刀」砍傷鄰居　通緝犯身分曝光

爬冷藏櫃惡搞「抓褲腳+摸胯下」　高雄猴親赴好市多道歉了！

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

邊荷律突被cue三振舞！　秒甜笑應援網暴動：超香

【是沒看到還是裝沒看到？】遞麥給 #王齊麟 他急拍手沒接 #李洋 傻眼XD

吳宗憲轟黃子佼「假掰得要死」　再次喊交棒：演藝圈讓我失望

李洋突打斷記者慌忙糾正　偷對王齊麟比手指愛心❤

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　霸氣護愛「她被我強制接機」

#李洋女友 接機　「甜蜜摟肩」閃度不輸大寶貝

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

「雙腿夾頸」騰空虐待男嬰！67歲父還有18歲兒　24歲母背景曝　

出獄當天惹事！基隆男拿原子筆刺獄友「全身都血」　再被判4年6月

快訊／左營高鐵站前民宅火警！疑4樓木門燃燒　住戶衝1樓逃生

嘉義婦遭「假兒子」詐騙　警銀聯手阻詐...保她50萬辛苦錢

快訊／28歲律師淪詐團軍師海削千萬　鄭鴻威求交保被打臉續押

快訊／新北騎士闖紅燈撞車畫面曝　才做開胸手術出院當場命危

快訊／桃園37歲工人「13F高度墜下」！　搶救無效亡

台東2男喝酒吵架「他回家拿刀」砍傷鄰居　通緝犯身分曝光

爬冷藏櫃惡搞「抓褲腳+摸胯下」　高雄猴親赴好市多道歉了！

快訊／羅嘉翎傷勢未癒硬拚巴黎奧運　16強落敗教練劉聰達落淚心疼

台南永康就業中心巴結爸爸　找工作送按摩

第一眼看到小島還是貓頭？測驗你是討好人格還是充滿原則

飼主快出現！彰化捕獲超罕見「牛蛇」　防疫所公告認領

結合法式概念的越南料理！Luma Café插旗宜蘭　吃得到牛尾河粉

短延時豪雨轟中南部　下周三後又有颱風生成機率

攜手衛生局行動醫療服務　中埔分局加強反詐騙宣導力道

限時4天必衝！「New Balance Fun釋基地」快來玩遊戲拿好禮～體驗頂級跑鞋More v5

網球從天而降！　他抬頭見小黑狗守陽台期待：快丟回來

桃園楊梅看診族有福了！公車722、722A路線明起正式通車

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

社會熱門新聞

快訊／雲林29歲女騎士內出血搶救無效亡

伯朗大道遊客爽比YA！下秒「整車摔進田」嬰兒飛出

已婚男偷吃嫩妹　大讚「上圍傲人」被抓包

高雄猴爬進好市多冷藏櫃　自標售價1萬

快訊／父親節遇劫！桃園警遭撞　上班途中殞命

67歲父「雙腿夾頸」！冷眼看男嬰痛苦騰空掙扎

情侶拒開置物箱　遭警開罰1.62萬

阿兵哥人間蒸發47年　家屬聲請死亡宣告

被高中同學PUA淪砲友　高雄女1刀刺喉

快訊／新北汽旅爆一氧化碳中毒！3男癱軟送醫

前交長郭瑤琪滿頭白髮現身法院　求再審再敗

爬好市多冷藏櫃惡搞　高雄猴道歉了

大學長逼車被廂型車KO　司機揮鋸恐嚇

快訊／桃園37歲工人「13F高度墜下」！　搶救無效亡

更多熱門

相關新聞

撞擊瞬間曝光！雲林女騎士「疑高速闖紅燈」撞亡

撞擊瞬間曝光！雲林女騎士「疑高速闖紅燈」撞亡

雲林縣土庫鎮民族路、光榮路口，8日中午12時19分發生嚴重車禍！一輛自小客車與機車發生碰撞，由於撞擊力道猛烈，29歲女騎士當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救仍宣告不治，稍早撞擊瞬間曝光！

對老人重摔賞巴掌！真相竟是女兒虐失智母

對老人重摔賞巴掌！真相竟是女兒虐失智母

即／雲林汽機車擦撞！29歲女騎士命危送醫

即／雲林汽機車擦撞！29歲女騎士命危送醫

雲林67歲父「雙腿夾頸」騰空男嬰　醫示警2後果：嚴重恐造成癱瘓

雲林67歲父「雙腿夾頸」騰空男嬰　醫示警2後果：嚴重恐造成癱瘓

67歲父「雙腿夾頸」！冷眼看男嬰痛苦騰空掙扎

67歲父「雙腿夾頸」！冷眼看男嬰痛苦騰空掙扎

關鍵字：

虐待男嬰雲林中低收入戶虐童

讀者迴響

熱門新聞

王齊麟難過再發聲：真的有點過分！1舉動被讚男友模範

林郁婷打到笑出來　對手賽後比「雙X」

李洋曬女友合照：第一次出國沒帶球拍

張本智和遭逆轉勝！崩潰：寧願死也不想面對

即／日地震上修7.1！海嘯注意報區域擴大

即／日本6.9地震！發布海嘯注意報

蔡阿嘎說溜嘴「被蘿拉詐騙總金額」！

快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆

抽血斷髮！印度女將金牌戰超重150克失格

日7.1地震！2機場封閉跑道　航廈玻璃碎滿地

馬桶吸把悠遊卡竟是停車場神器！他實測全場爆笑

離婚協議被當廢紙依依三月就被逐出前夫家

26歲護士老婆出軌醫生！　綠帽夫絕望身亡

快訊／雲林29歲女騎士內出血搶救無效亡

各國瘋搶珍奶徽章！林郁婷：造成我蠻多困擾

更多

最夯影音

更多

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

邊荷律突被cue三振舞！　秒甜笑應援網暴動：超香

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面