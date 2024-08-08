「雙腿夾頸」騰空虐待男嬰！67歲父還有18歲兒　24歲母背景曝　

▲雲林67歲父親「雙腳夾一歲兒子」，惡劣虐嬰畫面被民眾拍下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

彰化一名67歲男子與24歲女友同居後生下一名男嬰，數月前搬回女友位於雲林的娘家空屋3人同住，日前男子帶著1歲的男嬰前往超商，在休息區用雙腿「夾著」孩子，男嬰痛苦嚎啕大哭，被善心民眾拍下影片佐證並阻止其行為。縣府社會處將男嬰另行安置，經檢傷後幸健康狀況無大礙。

民眾貼出虐嬰影片，父親坐著將兩腳踩在另張椅子上，用雙腿「夾著」男嬰頸部，1歲的男嬰身穿包屁衣，尿布外露，身體懸空、雙腳痛苦蜷縮卻無法掙脫，哭到聲音嘶啞、滿臉通紅皺起，而父親則是兩手放在身側冷眼看著孩子，民眾拍下這段影片後，趕緊出聲制止其惡行。

▲附近居民指出，67歲男子會帶著兒子騎機車外出。（圖／記者蔡佩旻攝）

據了解，67歲男子為彰化田中人，與24歲女友居住外地，生下男嬰後在7、8個月前搬到女友位於雲林縣大埤鄉的老家空屋居住，兩人未登記結婚，男嬰與母親戶籍亦未遷至雲林，僅是1家3口居住。中低收入戶身份的2人都沒有固定收入，大多靠補助津貼生活，男子會騎乘機車帶孩子在村裡進出，而女子則鮮少出門，但鄰居曾聽見偶有吵架與女生哭啼聲傳出。

居住地為女子娘家古厝，但父母都已不在，長期居住外地的關係，雖村裡仍有遠房親戚，但許久未聯繫完全沒交集，當地居民透過新聞媒體才得知誇張事件，低調向記者表示，女生以前一直都沒有在這邊居住，是突然搬回來，所以街坊間對其一家都不熟悉，也不敢過問，村長更是沒見過女子，是接獲警方通知協助聯繫才知道家庭情況。

男子另有1名18歲的長子，亦曾被其他縣市政府社政單位通報「不當照顧」，目前該家庭3人並未設籍於雲林。雲林縣政府社會處表示，找到當事人後評估發現，該家庭確實無法發揮安全照顧的功能，另外，男嬰身上有陳舊性的擦挫傷，雖無法證明是否是主要照顧者造成或是兒虐傷，但考量畫面中有明確不當對待小孩的行為，需另行安置男嬰。

警方與雲林縣政府社會處均表示，從未接獲到該家庭的家暴報案紀錄，雲林縣政府社會處及雲林縣警察局斗南分局呼籲民眾，如發現有疑似兒童受虐情事，可運用「關懷e起來」線上通報或是撥打110報案專線、113保護專線通報；社會處並強調，發揮雞婆心，一同防治兒虐及家庭暴力。

▲男子在超商休息區用兩腿「夾著」孩子，儘管座位就在窗邊，旁邊座位也有人坐，男子似乎不在意。（圖／記者蔡佩旻攝）