看完林郁婷奪金！他回想「1句話成真」　粉絲淚：真的暈爛

網搜小組／劉維榛報導

「台灣女兒」林郁婷壓倒性奪金，原本各界擔心賽後或頒獎後，會有人刻意放大性別歧視爭議，所幸對手們都展現風度，讓世界見證歷史的一刻。有網友也感性直呼，還沒奪金前，林郁婷撐住四面八方的惡意嘲諷，她卻只回應1句「我會把金牌帶回台灣」，如今她做到了，讓原PO感性大喊「暈爛！」

▲林郁婷在頒獎台上落淚。（圖／路透）



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一名網友在《Threads》感動表示，看著林郁婷一路過關斬將奪金，「最帥的事情是，郁婷撐住來自四面八方的惡意，什麼都沒說，只說『我會把金牌帶回台灣』，然後真的說到做到了，暈爛。」

底下引來網友感動吶喊，「說到做到內心強大，帥氣女孩林郁婷」、「說得真好！不囉嗦直接做到，真的暈到不行」、「這就是台灣人的氣度，用結果證明」、「哭」、「帥慘」、「真的暈」。

林郁婷不負眾望，成功擊敗波蘭20歲小將塞雷梅塔（Julia Szeremeta），三回合中皆獲得滿分10分，以5：0的壓倒性奪下金牌。不過在頒獎典禮上，林郁婷把這一路承受的壓力當場釋放，潰堤模樣令人不捨。

林郁婷透露，「會落淚是因為各種酸甜苦辣，像是回憶錄般的跑馬燈湧現，當我每次被擊倒時，就用意志力，爬起來咬牙堅持下去。」

而林郁婷跑馬燈的第一個畫面是，教練第一次帶她出國，是在鳥巢體育場，「教練告訴我。妳可以想像一下站在奧運擂台的畫面嗎？所有人在為你歡呼，你敢站上去嗎？有能力去承擔嗎？」

「我做到了，I Can Do It，台灣人可以做到的！」林郁婷如此說道，「每一場勝利都值得被紀錄，而這次我的表現也兌現了我當初許下的目標。」

謙虛的林郁婷更把榮耀獻給大家，她說「非常謝謝這麼多人，從世界各地趕來巴黎現場為我加油打氣，是他們的支持與力挺，讓我舉起了這面金牌，我知道台灣也有很多人聚在一起，半夜看比賽為我加油，請大家一定要注意回家小心。」

▼其他選手紛紛對林郁婷釋出善意。（圖／路透）

