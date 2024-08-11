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大陸 大陸焦點 特派現場

「擊劍女神」賽馬會上班首日　馬上隨團赴大陸考察

▲▼「擊劍女神」江旻憓不當運動員了！進入「香港賽馬會」當上班族。（圖／翻攝臉書）

▲江旻憓奪金後立刻轉職，進入香港賽馬會上班。（圖／翻攝臉書）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港「擊劍女神」江旻憓在巴黎奧運奪金之後，隨即宣布暫時不當全職運動員，並進入香港賽馬會擔任對外事務助理經理。江旻憓11日正式到職，立刻隨著「杭州學習團」赴陸參訪。

江旻憓11日跟著「共創明『Teen』計劃」杭州學習團出發，前往浙江杭州考察，發出之前，她在機場表示，得到很多人幫助才幸運奪得奧運冠軍，唯一要做的是想辦法貢獻社會，報答大家的支持和鼓勵，而最好的方法就是在馬會工作，學習如何做慈善。

江旻憓還說，她感謝馬會給予機會，「運動員不需要休息，期待盡快工作！」同時，她也證實，已經退出體院全職運動員。

▼江旻憓在巴黎奧運奪金。（圖／路透社）

▲▼香港「擊劍女神」江旻憓奪金。（圖／路透社）

馬會事務執行總監譚志源表示，江旻憓的入職完全依照人事招聘程序，「今年初打算增強對外事務部工作，後來在公開招聘時接到江旻憓申請，並通過筆試和面試，表現優秀，因此原則上錄取她，但由於對方很快要準備奧運，直到奪金後才再次確認願意加入馬會。」

譚志源提到，江旻憓工作主要是聯繫政府、政黨、立法會、區議會和地方團體等，關注的範疇包括推動青年發展、體育發展和社會公益，特別是慈善傳訊工作。

譚志源還說，有問過江旻憓是否需要多作休息才上班，但完全低估了運動員的堅強意志和超人體力，「她說可以馬上上班，經商量後選擇在杭州學習團出發日，作為首日上班的切入點。」

▲▼「擊劍女神」江旻憓不當運動員了！進入「香港賽馬會」當上班族。（圖／翻攝臉書）

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