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肯德基「慶奪牌」優惠再加碼！鱈魚圈圈、蛋撻全買1送1

▲▼肯德基推雞情熱辣煙燻脆雞、冰心蛋撻、鱈魚圈圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基慶奪牌加碼優惠一次看。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

「舉重女神」郭婞淳8日摘下銅牌，「拳后」林郁婷也於今日勇奪中華隊史上女子拳擊首面金牌，亮眼表現振奮全台！為歡慶台灣好手捷報頻傳，人氣速食品牌「肯德基」慶奪牌優惠宣布再加碼，祭出「鱈魚圈圈」、「盒裝原味蛋撻」可享買1送1優惠，數量有限、送完為止。

肯德基賀奪牌優惠加碼了，8月13日、8月14日限時2天於門市內用、外帶、預訂快取祭出熱門點心「鱈魚圈圈買1送1」優惠，鱈魚圈圈是嚴選阿拉斯加鱈魚搭配可愛圈圈造型，每一口都能吃到新鮮細緻鱈魚肉，限量15000份，每人、每次限購買1次。

▲▼肯德基原味蛋撻。（圖／記者蕭筠攝）

▲買原味蛋撻1盒即可多吃宇治抹茶白玉蛋撻1顆。

8月13至8月26日加碼還有買原味蛋撻1盒送宇治抹茶白玉蛋撻1顆，宇治抹茶白玉蛋撻是以伊藤久右衛門宇治抹茶製成抹茶慕斯後，結合Q彈白玉麻糬內餡，再撒上抹茶杏仁酥餅點綴，抹茶香氣十足，優惠以餐廳實際供應量為主，售完為止。

▲▼必勝客四小福比薩。（圖／業者提供）

▲必勝客今日有21種口味大比薩下殺半價吃。（圖／業者提供）

另，必勝客今日則祭出「外帶單點13吋大比薩半價吃」優惠，口味有法式卡菲海陸比薩、松露海鮮珍珠起司比薩、海鮮、和風章魚燒、韓式泡菜燒肉、鐵板雙牛、黃金和風雞、超級總匯、哈辣墨西哥、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、熱帶鳳梨海鮮總匯、火辣墨西哥肉肉、雙拼比薩-海陸總動員、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、雙層美式臘腸、夏威夷共21款，詳細優惠內容以官網為主。

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