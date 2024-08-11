波蘭對手澄清了！　IG諷刺林郁婷貼文「不是我發的」

▲林郁婷勇奪巴黎奧運金牌，波蘭對手也回應了賽前的爭議貼文。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

台灣「拳后」林郁婷奧運奪金，波蘭對手塞雷梅塔（Julia Szeremeta）賽前曾發布諷刺圖文，指稱自己是「最後一個爭奪金牌的女人」，引發各界爭議。但她如今出面澄清，那篇貼文並不是自己發布的。

20歲的塞雷梅塔，賽後接受波蘭媒體SportoweFakty採訪，被問及是否認為對手是男性、不應該參加女子組比賽，還有為什麼發布暗示這個立場的諷刺圖文。

塞雷梅塔解釋，奧運期間，她想要遠離社群媒體，根本沒有管理自己的Instagram，「所以，這段時間（限時動態）都是由其他人發布的。」教練看到那篇爭議限時動態之後，也立刻命令刪除，「我保證這些貼文不是我發布的」。

▲林郁婷還替波蘭選手整理衣領。（圖／路透）



塞雷梅塔不願意評論林郁婷的性別爭議，但非常感謝粉絲支持，「4年後，我會重返奧運，並且帶回金牌。」

SportoweFakty指出，在決賽中，塞雷梅塔與林郁婷的實力差距顯而易見，台灣選手的身高與力量都更勝一籌，整場比賽都壓制著波蘭選手的每一個動作，沒有一刻受到威脅。賽後2位選手感謝彼此，並且展現出相當大程度的互相尊重，與之前的諷刺貼文相較之下，也顯得很矛盾。

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