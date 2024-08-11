　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲多點失火！　黃暐瀚揭「帳目3問題」：支持者毫無自省能力

▲▼台灣民眾黨主席柯文哲出席【第三波民主改革 519草根行動啟動】記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷「政治獻金爭議」，民眾黨稱是「申報帳務瑕疵」，其中，時樂、尼奧公司部分帳務出現狀況，將全面清查。對此，媒體人黃暐瀚昨（10日）表示，民眾黨這次爭議，有三個問題「亂報」、「浮報」、「沒有支出卻已申報」，公司沒有拿到費用，為什麼帳目出現這筆錢？沒有支出就先報支？此舉更涉及公務人員登載不實。他認為，民眾黨後續問題，相當麻煩，如今多點失火，更可能付之一炬。

黃暐瀚於節目《TVBS戰情室》表示，日前他指出「民眾黨授權金」怪怪的，但許多民眾黨支持者認為很合理，民眾黨現在最大問題除了面對質疑，而是連支持者都毫無「自省能力」，只要是柯文哲或民眾黨做得都是對的、都要辯護，到底在解釋什麼？

黃暐瀚認為，民眾黨惹上很多麻煩，包含柯文哲的妻子陳佩琪設定公司地址，怎麼可能主席或黨部不知道？那個地址就是黨部承租的，程序必須要有繳稅證明、所有權狀，不是想設在那就設，要說柯文哲不知情是說不過去的。

談到民眾黨帳目問題，黃暐瀚指出，涉入爭議的「時樂公司」提出聲明，顯示民眾黨部「亂報」，包括台南、桃園造勢的大會場地費，時樂公司卻稱是活動執行費，合作單位認為申報內容跟執行業務不對，這叫「項目不符」。

黃暐瀚再指，「時樂公司」更稱民眾黨申報資料，其中一筆113年1月5日新台幣1087萬8000元的轉播費，其實是受委託代購媒體廣播、廣告的費用，而不是轉播服務，甚至要求民眾黨更改。

黃暐瀚說，但民眾黨這次最嚴重的就是「浮報」，因為「時樂公司」這份聲明還提到，更有一筆民眾黨申報的「500萬廣告費」，他們根本沒有承包、申請此業務，更沒有拿到任何費用，質疑為什麼帳目會出現這筆錢？

黃暐瀚再說，更有另一家涉入爭議的「尼奧公司」指出，民眾黨申報資料的兩筆費用共416萬4311元，都還沒拿到！他質疑，民眾黨怎麼可以沒有支出就先報支？應該是給錢後，拿到對方給的發票才能申報。

最後，黃暐瀚總結，民眾黨這次帳目爭議，出現三個問題，「亂報」、「浮報」、「沒有支出卻已申報」，此舉已涉及使公務人員登載不實。民眾黨如今多點失火，可能付之一炬。

▼民眾黨日前在高雄舉辦5周年黨慶。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼民眾黨主席柯文哲在5周年黨慶玩趣味競賽。（圖／記者陳家祥攝）

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
600萬卡友注意！5大網路平台現金回饋沒了　台新銀全砍
檳榔西施疑直播中施暴！男童滿臉鼻血　2年前胸貼攬客遭逮
林郁婷「我不是傳統女性的樣子」：但努力不能被抹煞
討債男縱火1死3傷！　28歲欠錢女逃過一劫
羅時豐姪子哭了！ 合作9店家聯合發聲
快訊／拉女兒跳水！　台南父遺體找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賀林郁婷勇奪金牌　凌濤8／12加碼發「200杯珍奶」

林郁婷遭德電視台稱「雙性、中國人」　駐德代表親寫抗議信內容曝

柯文哲多點失火！　黃暐瀚揭「帳目3問題」：支持者毫無自省能力

林郁婷摘金　黃捷「看到流淚」：用拳頭打爆謠言

林郁婷用金牌戰勝歧視！　矢板明夫揭「特殊意義」：團結感動世界

兌現承諾！慶祝林郁婷奪金　國民黨發放「300份雞排」時間地點曝

賴清德凌晨熬夜看金牌戰　致電林郁婷媽媽道賀

游淑慧轟柯文哲夫婦「噁心」！　一直賺還罵別人貪

賀林郁婷奪金！侯友宜加碼300萬獎金　運動中心、博物館一周免費

林郁婷挺過性別風波奪金　媽媽淚喊想抱女兒：她請我放心等捷報

張肇元跑一壘改判妨礙　洪總嘆：失去棒球味道

風田嗆「我有天然的臉你有嗎」　林襄失控：我有200萬的臉你有嗎XD

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

炎亞綸七夕認愛「願意全給出去的人」　穩交3年..曝另一半身分「半個圈內人」

#林昀儒 返國球迷瘋狂接機 直言本屆奧運表現退步了

陸2歲女童自發練體操　輕鬆「懸吊 360度翻轉」

吳鳳遭攻擊「滾回土耳其」拍片澄清！　用母語「聲援林郁婷」：她是女生

小貓跳躍醞釀老半天...　瞬間跌落把歐告嚇醒XD

賀林郁婷勇奪金牌　凌濤8／12加碼發「200杯珍奶」

林郁婷遭德電視台稱「雙性、中國人」　駐德代表親寫抗議信內容曝

柯文哲多點失火！　黃暐瀚揭「帳目3問題」：支持者毫無自省能力

林郁婷摘金　黃捷「看到流淚」：用拳頭打爆謠言

林郁婷用金牌戰勝歧視！　矢板明夫揭「特殊意義」：團結感動世界

兌現承諾！慶祝林郁婷奪金　國民黨發放「300份雞排」時間地點曝

賴清德凌晨熬夜看金牌戰　致電林郁婷媽媽道賀

游淑慧轟柯文哲夫婦「噁心」！　一直賺還罵別人貪

賀林郁婷奪金！侯友宜加碼300萬獎金　運動中心、博物館一周免費

林郁婷挺過性別風波奪金　媽媽淚喊想抱女兒：她請我放心等捷報

台南男違規跨越分隔島慘摔！險遭撞上...駕駛：早就注意他了

林郁婷擊敗性別爭議　母校校長：她是愛吃甜點的小女生

大樓地下停車場BMW直冒煙　車主還在睡！代駕沒熄火惹禍

郭婞淳「扛銅」返國！哽咽感謝支持者加油聲：讓法國像主場

台中檳榔西施疑直播中施暴！男童滿臉鼻血　2年前貼胸貼攬客遭逮

姑姑地位受威脅？　金與正竟然向姪女金主愛「彎腰鞠躬」

拒共享金牌！男子跳高加賽絕殺對手　紐西蘭選手奪金

圖輯／林郁婷「無畏惡意」勇敢奪金！　奧運第13天寫下歷史

高雄調酒節最後一天chill起來　41家酒吧+28輛餐車嗨爆愛河

逃逸移工自學施工圖變身「最強小包」　判刑3月禁入境11年

Gotcha！內衣捕獸夾抓住8KG胖貓 姐姐「魔性嘲笑」網驚：內衣超大

政治熱門新聞

直擊／林郁婷媽媽+500粉絲衝新北挺金牌戰　現場飄國旗海

游淑慧轟柯文哲夫婦「噁心」！　一直賺還罵別人貪

賀林郁婷奪金！侯友宜加碼300萬獎金　運動中心一周免費

林郁婷奪奧運金牌　媽媽淚崩：她總算做到了！

柯文哲多點失火！　黃暐瀚揭「帳目3問題」：支持者毫無自省能力

林郁婷挺過性別風波奪金　媽媽淚喊想抱女兒：她請我放心等捷報

賴清德凌晨熬夜看金牌戰　致電林郁婷媽媽道賀

兌現承諾！慶祝林郁婷奪金　國民黨發放「300份雞排」時間地點曝

挺兄嫂　柯美蘭：沒開幕也還好

柯文哲陷政治獻金風波！柯媽：我兒子品行第一

林郁婷遭德電視台稱「雙性、中國人」　駐德代表親寫抗議信內容曝

台商子女夏令營獲好評　海基會將持續舉辦

蔣萬安七夕低調與太太放閃　在家顧娃三寶萌玩搖搖馬

在野卡NCC人事「考試院衰捲颱風尾」　預擬方案防3萬考生受衝擊

更多熱門

相關新聞

游淑慧轟柯文哲夫婦「噁心」！　一直賺還罵別人貪

游淑慧轟柯文哲夫婦「噁心」！　一直賺還罵別人貪

民眾黨主席柯文哲身陷一連串醜聞風暴，妻子陳佩琪先自爆用別人名字開公司，柯文哲又被控競選總統期間疑似作假帳。對此，國民黨台北市議員游淑慧在臉書開轟，直指柯文哲、陳佩琪「噁心」、「惡上加惡」。

柯文哲陷政治獻金風波！柯媽：我兒子品行第一

柯文哲陷政治獻金風波！柯媽：我兒子品行第一

又一筆！柯文哲「KP募款演唱會」帳目被爆有問題　77萬營收全查不到

又一筆！柯文哲「KP募款演唱會」帳目被爆有問題　77萬營收全查不到

黃國昌曾喊若柯文哲涉貪「第一個罵」　綠營：再裝沒事第100都排不到

黃國昌曾喊若柯文哲涉貪「第一個罵」　綠營：再裝沒事第100都排不到

挺兄嫂　柯美蘭：沒開幕也還好

挺兄嫂　柯美蘭：沒開幕也還好

關鍵字：

柯文哲民眾黨政治獻金黃國昌黃暐瀚時樂尼奧陳佩琪

讀者迴響

熱門新聞

「台灣拳后」林郁婷勇奪巴黎奧運金牌

狂賀林郁婷奪金！咖啡、冰品買1送1　四大超商優惠懶人包

恐三颱共舞！　最新預測曝

林郁婷與戴資穎是「炫腹」好友

國旗歌一播林郁婷哭了　台人也哭爆

波蘭對手：IG諷刺貼文不是我發的

恐雙颱共舞！　「山神」可能生成最新路徑曝

土耳其拳手和解林郁婷！　曾比「X」如今主動上前擁抱

58歲美魔女「幾近全裸」拍大尺度寫真！　直逼走光邊緣

不理「1變化」！他大腸癌第4期　醫示警4食物少吃

巴黎奧運體操「沒看到瑞莎培育的選手？」　本尊回應

林郁婷太暖！拍照前「幫波蘭妹妹整理衣領」

下周又有颱風接力「可能不只一個」　專家揭時間點：下周二、三　

Mr.Wish「1元芒果冰沙」今天開搶

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲了」！53字吐心情

更多

最夯影音

更多

張肇元跑一壘改判妨礙　洪總嘆：失去棒球味道

風田嗆「我有天然的臉你有嗎」　林襄失控：我有200萬的臉你有嗎XD

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面