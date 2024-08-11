柯文哲多點失火！　黃暐瀚揭「帳目3問題」：支持者毫無自省能力

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷「政治獻金爭議」，民眾黨稱是「申報帳務瑕疵」，其中，時樂、尼奧公司部分帳務出現狀況，將全面清查。對此，媒體人黃暐瀚昨（10日）表示，民眾黨這次爭議，有三個問題「亂報」、「浮報」、「沒有支出卻已申報」，公司沒有拿到費用，為什麼帳目出現這筆錢？沒有支出就先報支？此舉更涉及公務人員登載不實。他認為，民眾黨後續問題，相當麻煩，如今多點失火，更可能付之一炬。

黃暐瀚於節目《TVBS戰情室》表示，日前他指出「民眾黨授權金」怪怪的，但許多民眾黨支持者認為很合理，民眾黨現在最大問題除了面對質疑，而是連支持者都毫無「自省能力」，只要是柯文哲或民眾黨做得都是對的、都要辯護，到底在解釋什麼？

黃暐瀚認為，民眾黨惹上很多麻煩，包含柯文哲的妻子陳佩琪設定公司地址，怎麼可能主席或黨部不知道？那個地址就是黨部承租的，程序必須要有繳稅證明、所有權狀，不是想設在那就設，要說柯文哲不知情是說不過去的。

談到民眾黨帳目問題，黃暐瀚指出，涉入爭議的「時樂公司」提出聲明，顯示民眾黨部「亂報」，包括台南、桃園造勢的大會場地費，時樂公司卻稱是活動執行費，合作單位認為申報內容跟執行業務不對，這叫「項目不符」。

黃暐瀚再指，「時樂公司」更稱民眾黨申報資料，其中一筆113年1月5日新台幣1087萬8000元的轉播費，其實是受委託代購媒體廣播、廣告的費用，而不是轉播服務，甚至要求民眾黨更改。

黃暐瀚說，但民眾黨這次最嚴重的就是「浮報」，因為「時樂公司」這份聲明還提到，更有一筆民眾黨申報的「500萬廣告費」，他們根本沒有承包、申請此業務，更沒有拿到任何費用，質疑為什麼帳目會出現這筆錢？

黃暐瀚再說，更有另一家涉入爭議的「尼奧公司」指出，民眾黨申報資料的兩筆費用共416萬4311元，都還沒拿到！他質疑，民眾黨怎麼可以沒有支出就先報支？應該是給錢後，拿到對方給的發票才能申報。

最後，黃暐瀚總結，民眾黨這次帳目爭議，出現三個問題，「亂報」、「浮報」、「沒有支出卻已申報」，此舉已涉及使公務人員登載不實。民眾黨如今多點失火，可能付之一炬。

▼民眾黨日前在高雄舉辦5周年黨慶。（圖／記者陳家祥攝）