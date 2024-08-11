基隆七夕愛戀360秒高空煙火秀　KEELUNG地標點亮浪漫夜空

▲基隆七夕愛戀360秒高空煙火秀。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市浪漫七夕煙火秀10日於虎仔山KEELUNG地標浪漫登場，360秒的高空煙火秀搭配燈光及雷射光雕效果吸引眾多人潮湧進國門廣場、海洋廣場及東岸商場，也吸引了許多專業的攝影愛好者早早在海洋廣場布置設備，準備捕捉煙火綻放的精采瞬間。



七夕浪漫煙火秀以「浪漫五篇章」為主題，展現了七夕的浪漫情懷，《浪漫星空篇》以璀璨盆花開場，接著以《愛情之橋篇》、《夢幻愛戀篇》和《銀河奇緣篇》，每一篇章都用不同的煙火型態和燈光效果，生動呈現了牛郎織女的愛情故事。最後的《愛的傳說篇》更以壯觀的3吋高空煙火，將整場演出推向高潮，讓觀眾驚嘆不已，現場掌聲雷動，大家一致讚揚煙火秀的精彩與感動。





謝國樑表示，今晚煙火秀移師虎仔山KEELUNG 地標施放，大家在觀賞煙火之餘，還能欣賞到基隆迷人的夜間山海景色，煙火秀不僅是視覺上的饗宴，更是我們向大家展示基隆獨特魅力的機會。希望每一位觀眾都能在這個特別的夜晚，感受到愛與浪漫的美好。



文觀局長江亭玫也補充表示，今晚發放的特製精油手工皂受到熱烈歡迎，從晚間八點就開始出現排隊人潮，很快的就發放完畢，並且推薦大家觀賞完煙火之後，可以前往廟口夜市品嘗在地美食，或是體驗夜晚的崁仔頂魚市的熱鬧氛圍，並在基隆住宿一晚，隔天早晨可以去和平島的阿拉寶灣觀賞日出。

此外，目前清法戰爭紀念園區正在舉行清法戰爭140週年系列活動，包含光影裝置藝術展及一系列活動亮點。現在也正值中元祭的期間，街道上佈滿了燈籠，夜晚漫步在基隆的街道上，同時也能體驗基隆獨有的民俗文化，讓七夕的浪漫氛圍更加難忘。