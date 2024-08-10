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動動樂遇上虛擬魔法　基隆兒童玩出「創動」新境界

▲基隆動動樂遇上虛擬魔法。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆動動樂遇上虛擬魔法。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府兒童及少年事務處9日在信義親子館，舉辦結合創意啟發和歡樂體驗的「動動樂搖擺」活動；林麗蟬處長化身為孩子王，和孩童一同律動！本市兒少政策推廣大使楊寶楨也以「寶寶姊姊」的身份，和孩子們一起隨著音樂舞動身體，配合虛擬動畫讓協調性和節奏感得以合拍，並促進精細和粗大運動技能的發展。

活動融入虛擬魔法的「數位童玩」，幼童們在老師的帶領下首先伴隨兩首純音樂律動，用耳朵感受音符節奏跳躍並結合身體的律動。接著，播放了一首含有影像的音樂，讓孩子們用眼睛補捉虛擬動畫，在視覺和聽覺的雙重刺激下，輔與道具結合，讓活動內容更加活潑，充分體驗互動遊戲多樣的學習樂趣，小朋友嗨到停不下來！

▲基隆動動樂遇上虛擬魔法。（圖／記者郭世賢翻攝）

親子館用心安排結合動態投影、音樂與身體律動的互動遊戲，對孩子的發展非常有益，讓孩子們在玩樂中茁壯成長，發展出豐富多彩的潛能。夏暑學習活動變成有趣的遊戲互動，讓孩子在玩樂中自然地激發孩子的想像力和創造力，增強學習興趣，營造一個充滿愛與創意的成長環境。

兒少處長林麗蟬表示，結合虛擬動畫、音樂和律動對兒童創造力與全能成長助益備增，這樣的多感官體驗對孩子的協調性、節奏感及運動技能有很大幫助；音樂和虛擬動畫的刺激能夠提升孩子的視覺、聽覺和運動感知能力，有助於大腦的全面發展，親子館將定期舉辦不同活動，提供幼兒多元優質的成長環境，讓孩子在基隆這個充滿愛的城市中健康成長。

▲基隆動動樂遇上虛擬魔法。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆動動樂遇上虛擬魔法。（圖／記者郭世賢翻攝）

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