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惡煞柴刀剁寵物店員「右手臂掉地」　重傷害罪判刑...檢提上訴

▲彰化寵物店員工遭雙煞斷臂。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化寵物店店員被2陌生男子用柴刀斷臂。（圖／資料照）

記者郭玗潔／彰化報導

年僅19歲的張、陳2男子於去年9月時，持柴刀、鐵鎚等兇器闖入彰化一家寵物店，砍下林姓店員一條手臂後打電話自首，堅稱犯案動機是因為購物糾紛。全案經審理，一審依共同犯殺人未遂罪，各處2人11年徒刑。張、陳和林男和解又上訴，辯稱他們只是想砍斷手臂，沒有想殺死林男，二審法官改依重傷害罪，各處8年10月徒刑。檢方不服判決，認為應依殺人未遂罪定罪，已提起上訴。

判決指出，張、陳兩人和林姓店員素不相識，因受不詳人士指示，先於去年6月22日前往林男工作的犬舍掌握作息後，又佯裝想買貴賓狗，以林臭臉服務不佳為由，藉機起爭執製造行兇動機。

張、陳兩人再於25日晚間7點時，將張預先購買的2把柴刀、1支鐵鎚、2支辣椒槍、2罐辣椒水藏在背包，搭計程車前往犬舍，在車內觀察店內林男的動向，見林男在場，兩人進店先拿辣椒槍、辣椒水朝四周和林男臉部噴灑，導致店長和其他店員遭波及，接著張拿出柴刀往林男右手揮砍，陳則拿鐵鎚朝林右肩頸猛捶，導致林男鮮血噴濺在店內壁紙上，血流滿地，甚至讓張、陳兩人在攻擊時一度腳滑。

▲彰化寵物店員工遭雙煞斷臂。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

店長上前勸阻未果，和其他員工害怕的逃到樓上躲避並報警。此時陳接過柴刀，在張強行壓制林男下，不斷砍林男手臂，林男失去意識，昏迷中右手前臂遭陳砍斷掉落在地上，導致他右手前臂截肢及休克、顱骨骨折併氣腦、頭皮裂傷等重傷害。

張、陳行兇後，當場打電話給不詳人士表示完成任務，又為了減輕罪責，由陳打電話到警局自首，張則脫下上衣幫林綁住傷口加壓止血，以防林男死掉。警方獲報到場逮捕兩人，並查扣兇器。

全案審理時，兩人都否認有殺人未遂犯行，陳更辯稱只是想砍林男的手臂下來而已。

法官認為，兩人分別為國中肄業、高職肄業，自述知道以鐵鎚捶頭致頭骨骨折、砍斷手大量失血可能會讓人死亡，自然知道兩人犯行可能讓林致死，2人依計畫自首，並非出於悔意，不予減刑，各依共同犯殺人未遂罪，處11年徒刑。

▲▼彰化寵物店店員被2陌生男子用柴刀斷臂。（圖／唐詠絮翻攝））

張、陳覺得判太重又上訴，堅稱和林男是購物糾紛，不願透露幕後主使者，辯稱2人對話中提到「手伸直、手伸直就好」，可見攻擊目標是右前臂，並沒有要殺害林男的意思。

二審法官認為，原判決未就全案情節綜合判斷，就判處張、陳2人殺人未遂罪並不適合，認為2人上訴否認有殺人犯意、僅有重傷害犯意等語屬實，另審酌林男已和張、陳和解等情，改依重傷害罪，各處8年10月徒刑。檢方不服判決又上訴到第三審。

▲彰化寵物店員工遭雙煞斷臂。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

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