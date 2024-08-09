三寶逆行八卦山隧道　險迎面對撞...駕駛急閃：命差點沒了！

記者唐詠絮／彰化報導

有民眾今(9日)凌晨載著家人，行經八卦山隧道，往林厝方向行駛，驚見一輛粉紅色轎車，竟逆向行駛在內線車道，被嚇出一身冷汗，並朝該車按鳴喇叭，對方仍顧自的往前行，差點迎面撞上，只好緊急跨越雙白線切到外側車道，影片曝光後，網友爆罵「真的太誇張」、「又是三寶駕駛」、「差點命都沒了」。

臉書「爆料公社」有民眾po出這段在八卦山隧道遇到逆向車輛，直呼「離譜，真的是7月份，看到鬼」，駕駛說他今天(9日)凌晨1時48分許，往林厝交流道前進，卻遇到一輛粉紅色轎車逆向，朝他的車子直直駛來，他嚇了一跳，隨即按鳴喇叭示警。

▲粉紅轎車逆向行駛八卦山隧道 。（圖／翻攝自爆料公社，以下同）

民眾指出，但該名粉紅車駕駛似乎沒有發現自己逆向，不僅沒有減速，還持續高速往前開，他只好跨越雙白線急閃，否則迎面撞上後果不堪設想，整車的人也因此被嚇到了，直呼「命差點沒了」，

第三公路警察隊勤務指揮中心於凌晨1時52分左右，接獲八卦山隧道行控中心轉報，有逆向車輛往東行駛於內線車道，派遣中興分隊前往攔查；於1時53分該逆向車輛已駛出八卦山隧道並下平面道路，經向行控中心調閱影像，本分隊將通知逆向車輛車主到案說明。

國道警方強調，一旦查證屬實，將依據道路交通管理處罰條例第43條規定舉發該逆向行駛行為者，處汽車駕駛人6,000元以上36,000元以下罰鍰；另有無涉嫌刑法第185條公共危險罪部分，責由本大隊刑事組視其構成要件及危害程度予以偵辦查處。同時提醒用路人，行駛高速公路請依標誌標線號誌行駛，注意各匝道出入口之車道標線及禁制標誌，切勿逆向行駛。