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上任後首訪鹿港天后宮　關心日本7.1地震！賴清德：盼媽祖庇佑

記者唐詠絮／彰化報導

總統賴清德今(10日)南下彰化，先到二林鎮慈恩教養院參觀，緊接著前往鹿港鎮天后宮，頒贈「澤被羣黎」賀匾，並致贈主委張偉東「名孚眾望」賀匾，受到鄉親熱烈歡迎，縣長王惠美及縣內4席女立委全程陪同參加，賴清德在致詞中表示，日本日前發生7.1地震，面對天災地變，他誠心祈求，希望媽祖婆庇佑台灣國泰民安、風調雨順、四時無災。

▲總統賴清德到彰化。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲總統賴清德到彰化鹿港天后宮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲總統賴清德到彰化。（圖／記者唐詠絮翻攝）

今年元旦賴清德以民進黨總統候選人身分前往鹿港天后宮參香、1月27日當選總統後再度向媽祖還願；農曆大年初三，前往天后宮發送小紅包，今天是今天是七夕情人節，總統今年4度到訪，地方人士夾道歡迎，感受到無限的榮耀。

總統在致詞中表示，他來到天后宮有3項任務，要答謝媽祖讓總統立委大選平安順利進行，也讓黨提名的3席立委順利高票當選，媽祖「有求有應」；凱米颱風來襲造成淹水災情，日本日前發生7.1地震，面對天災地變，他也向媽祖誠心祈求，希望媽祖婆庇佑台灣國泰民安、風調雨順、四時無災。

▲總統賴清德到彰化。（圖／記者唐詠絮翻攝）

賴清德表示，希望在神明保佑下，大家一定要不分族群黨派團結，面對外界的種種挑戰，一定能克服難關，讓台灣持續向前走；同時也感謝主委張偉東，率領團隊認真打拼，讓媽祖婆得到更廣大台灣子民的敬愛。

賴清德指出，治水計畫不能停止，編列6年660億元治水，現在可以看到從中部到南台灣，相關工程才能持續推動，他說，前總統蔡英文推動前瞻基礎建設，其中一部分用在治水預算，治水不分黨派，來因應氣候變遷，颱風所帶來的災情。

▲總統賴清德到彰化。（圖／記者唐詠絮翻攝）

縣長王惠美指出，彰化縣現在已經布建52處的日照中心，感謝中央衛福部的支持，核撥16.9億元，也謝謝議長謝典林及議員們的支持，縣府自籌32.4億元，目前52處日照中心裡面，有18棟是做整合式社福大樓，從衛生所的改建、不老健身房、育嬰中心及親子館跟日照中心，目前還有永靖、田尾、埔鹽、和美、大村5棟社福大樓，中央經費尚未核准，拜託總統給予協助，讓彰化能夠完善從幼兒到長者的全面照護。也感謝縣籍立委在中央為彰化爭取各項建設及福利，期許不分黨派讓彰化更好更進步。

▲總統賴清德到彰化。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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